"Hafl Itizal" rafle deux prix au Festival international du théâtre en Jordanie

La pièce de théâtre "Haf Itizal" présentée par l'association culturelle "Skamla" de Bou Ismaïl (Tipaza), à la 10e édition du Festival international du théâtre en Jordanie a raflé deux prix à la clôture de cet événement qui a vu la participation de 9 pays arabes, indique l'APS.

La pièce théâtrale algérienne a décroché le prix de la meilleure scénographie attribué au réalisateur Khaled Belhadj, ainsi que le prix de la meilleure actrice dans un second rôle remis à la jeune comédienne Chiraz Ben Razika.

A cette occasion, Chiraz a exprimé son immense joie pour cette première distinction internationale, affirmant que ce prix "est pour elle une motivation pour travailler davantage et exceller dans cet art qui reste sa passion".

Le président de l'association "Skamla", Kasdi Mehdi, a fait part de sa grande fierté quant à cette distinction, ajoutant que le succès de 'Hafl Itizal', dans sa toute première sortie internationale, "est celui de la jeunesse algérienne éprise de cet art, créative et qui tend, en dépit des difficultés matérielles et financières, à porter haut et fort la voix de l'Algérie à travers la scène théâtrale".

Il a appelé les responsables chargés du secteur de la culture, du théâtre et des arts à se fier aux potentialités de cette jeunesse et à lui apporter le soutien nécessaire.

Ont pris part à cette 10e édition du festival international, le pays organisateur (Jordanie), l'Algérie, la Tunisie, la Libye, les Emirats Arabes Unis, le Soudan, l'Egypte, l'Arabie Saoudite et le Bahreïn.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.