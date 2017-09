En marge de la 72eme Assemblée Générale des Nations-Unies où il prendra la parole le 22 septembre, le chef de la diplomatie tunisienne Khemaies Jhinaoui a profité de sa présence à New-York pour rencontrer différents homologues étrangers lors de rencontres bilatérales.

Une ligne directe entre Tunis et Budapest?

Lors de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères hongrons Péter Szijjárto, il a été question de l'ouverture prochaine d'une ligne directe entre la Tunisie et la Hongrie indique un communiqué du ministère des Affaires Étrangères. Parmi les autres points abordés entre les deux ministres: Les échanges agricoles, la coopération au niveau de l'enseignement supérieur, la diplomatie économique et enfin l'évolution des échanges touristiques.

Vers plus d'échanges entre la Tunisie et le Ghana

Après avoir rencontre le chef de la diplomatie hongroise, Khemaies Jhinaoui a rencontré son homologue ghanéenne Shirley Ayorkor Botchway. Les discussions ont tourné autour de la création d'un comité mixte tuniso-ghanéen chargé de mettre en place les différents axes de la coopération entre le deux pays. La Tunisie tout comme le Ghana ont appelé a renforcé leurs relations économiques bilatérales et à mettre en place un cadre conventionnel à ces relations.

Par ailleurs, la ministre des Affaires étrangères Ghanéenne a indiqué vouloir apprendre de l'expérience tunisienne dans les domaines agricoles et touristiques.

Signature d'une convention entre la Tunisie et l'Albanie

La rencontre entre Khemaies Jhinaoui et son homologue albanais Ditmir Bushati a quant à elle abouti à la signature d'une convention bilatérale concernant l'annulation des visas pour les ressortissants tunisiens et albanais détenteurs de passeports diplomatiques et allant vers l'un de ces pays.

Il a également été question du renforcement des relations économiques a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

La Tunisie se prépare au sommet de la Francophonie de 2020

Enchainant les rencontres, le chef de la diplomatie tunisienne a rencontré la secrétaire-générale de l'Organisation Internationale de la Francophonie Michaëlle Jean.

Lors de cette rencontre il a été question des modalités de préparation du 18eme sommet de la Francophonie qui aura lieu en Tunisie en 2020.

La Tunisie prépare ses prochaines échéances avec l'Inde et l'Indonésie

Alors que se profilent les prochaines réunions des commissions bilatérales entre la Tunisie et l'Indonésie, Khemaies Jhinaoui et son homologue indonésienne sont revenus sur la prochaine visite de cette dernière en Tunisie au mois d'octobre prochain ainsi que sur la possibilité d'organiser une conférence ensemble une conférence sur la démocratie.

Le chef de la diplomatie tunisienne a également rencontré son homologue indienne où il a été question de la prochaine réunion de la commission bilatérale des affaires étrangères qui aura lieu à New-Delhi en Inde les 30 et 31 octobre.

Une intervention remarquée au Panel de haut niveau sur l'autonomisation économique des femmes

Intervenant dans le cadre du Panel de Haut niveau sur l'autonomisation économique des femmes, Khemaies Jhinaoui a mis en exergue les réalisations du gouvernement tunisien en matière de protection des droits des femmes.

Il a ainsi rappelé l'adoption de la loi intégrale pour l'élimination des violences faites aux femmes mais également du partenariat entre public,privé, et société civile pour l'amélioration des conditions vie des femmes rurales. Il a également indiqué que la Tunisie a adopté cette année une stratégie nationale d'autonomisation socio-économique des femmes et filles en milieu rurales. (À partir de 28:50 dans la vidéo ci-dessous).

