Il y a 40 ans, les îles de Zembra et Zembretta ont été inscrites à l'Unesco: L'hommage de l'ambassadeur de France en Tunisie

L'île montagneuse de Zembra atteint 435 mètres d'altitude. Celle de Zembretta est de formation rocheuse, et caractérisée par une végétation halophile. Ces îles, situées au nord-est du golf de Tunis, sont classées en tant que réserves de biosphère. La région est riche en oiseaux aquatiques et en vie marine invertébréé.

Entré au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1988, Sousse est un exemple typique de ville des premiers siècles de l'islam, qui a conservé sa kasbah, ses remparts, sa médina et sa Grande Mosquée. La mosquée Bu Ftata et son ribat typique, à la fois fort et édifice religieux, était l'un des éléments d'un système de défense de la côte.

Du 12ème au 16ème siècle, Tunis a été considéré comme l'une des villes les plus importantes et les plus riches du monde islamique. Quelque 700 monuments dont des palais, des mosquées, des mausolées, des médersas et des fontaines témoignent de ce remarquable passé. Ici, la Mosquée Zitouna, initialement bâtie en 732 au coeur de la médina.