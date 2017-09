Rohingyas: le Bangladesh déploie l'armée à des fins humanitaires

Allison Joyce via Getty Images

Le Bangladesh a ordonné mercredi à ses forces armées de s'impliquer dans la distribution d'aide humanitaire et la construction d'abris pour les réfugiés rohingyas, a indiqué un responsable du gouvernement.

L'armée bangladaise va être immédiatement déployée dans la région de Cox's Bazar, a annoncé à l'AFP Obadiul Quader, influent ministre du gouvernement de Sheikh Hasina et deuxième plus haut responsable du parti au pouvoir l'Awami League. Plus de 420.000 Rohingyas y ont trouvé refuge pour fuir les violences en Birmanie voisine.

"En l'état actuel, la présence de l'armée est requise pour assurer l'ordre", a-t-il déclaré alors que l'afflux de réfugiés déborde autorités locales et organisations internationales dans la pointe sud-est du pays, où les camps ont depuis longtemps dépassé leurs capacités d'accueil.

"La présence de l'armée sur place est particulièrement nécessaire pour construire des abris, ce qui est une tâche très lourde, et assurer l'hygiène", a-t-il ajouté.

Cette décision marque une étape dans l'implication grandissante de l'armée bangladaise dans cette crise humanitaire. La semaine dernière, les autorités avaient commencé par lui confier la tâche d'acheminer l'aide internationale jusqu'à la zone des camps.

