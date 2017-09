Tunisie: Lancement d'une campagne contre le harcèlement dans les transports en commun

Le Centre de Recherches, d’Etudes, de Documentation et d’Information sur la Femme (CREDIF) a annoncé, lundi, le lancement à partir du 25 septembre courant, d’une campagne de sensibilisation visant à lutter contre le harcèlement des femmes dans les transports en commun.

Lancée en collaboration avec l’Union européenne, le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) et la TRANSTU, cette campagne vise à inciter la victime à briser le mur du silence et à porter plainte contre son agresseur.

Selon l’expert en communication en charge de cette campagne, Karim Bouzouita, cette campagne prévoit la diffusion d’un court métrage de sensibilisation sur le site officiel du CREDIF et sur sa page Facebook.

Ce documentaire, a-t-il dit, qui est réalisé par le blogueur Seif Ben Ammar, sera relayé par les réseaux sociaux.

Et d’ajouter: ” Deux applications multimédia ont été créées à cet effet. La première application permettra aux témoins de filmer les actes de harcèlement tandis que la deuxième permettra de dénoncer ces pratiques.”

“Il a été également question de programmer la diffusion de deux spots audiovisuels afin de lutter contre ce phénomène”, a-t-il dit.

D’après la Directrice Générale du CREDIF, Dalenda Larguech, l’idée de cette campagne est venue suite à l’étude réalisée par son organisation, qui a dévoilé que 53.5% des 3000 femmes sondées, ont révélé avoir été victimes de violence dans les espaces publics, en particulier les transports en commun.



Cette campagne s’inscrit dans le cadre d’un plan national de promotion de l’égalité hommes/ femmes et d’un plaidoyer de la loi organique de lutte contre la violence faite aux femmes, qui a été adoptée le 26 juillet dernier par le parlement.

À noter que selon une étude du CREDIF, 62% des femmes interrogées ne réagissent pas après avoir subie une violence morale, 95% ne portent pas plainte, 40 % ne réagissent pas à une agression physique, 23% d'entre elles disent que leur seule réaction est de pleurer et s'enfuir et 82% ne poursuivent pas en justice leur agresseurs. Quant à la violence sexuelle, 66% des victimes ne réagissent pas et 97% ne portent pas plaintes.

- 53.5% des femmes interrogées affirment avoir subi une forme de violence dans l'espace public. -78% d'entre elles disent avoir subi une forme de violence morale, 41% une violence physique et 75.4% une violence sexuelle

-63.5% des femmes interrogées sortent de chez elles pour faire des courses. -39% seulement sortent pour se divertir contre 72.3% pour les hommes. -41.3% des femmes disent sortir pour accomplir une obligation familiale ou pour se soigner contre 27.6% pour les hommes. -63.3% disent sortir pour visiter leur famille contre 16.3% pour les hommes. -2.3% seulement des femmes sortent pour poursuivre une activité associative, syndicale ou politique

-64% des femmes déclarent qu'elles demandent l'autorisation d'un membre de leur famille avant de sortir, dont 63% d'entre elles qui sollicitent la permission de leur mari, ils sont 17.3% d'hommes à faire de même avec leur épouse. - 80% des femmes ne sortent qu'après avoir accompli les tâches ménagères.

-87% des femmes interrogées disent essayer de ne pas attirer l'attention dans l'espace public. -Elles sont 82.5% à déclarer éviter de parler ou de rire dans l'espace public et 78% affirment se couvrir les cheveux en sortant.

-30% des femmes interrogées dans le grand Tunis sont victimes de violence dans l'espace public. Ce chiffre atteint 51% dans l'Est du pays ( nord, le centre et le sud). -Elles sont 19% dans l'ouest du pays avec 72.2% dans le sud ouest.

-62% des femmes interrogées ne réagissent pas après avoir subie une violence morale, 95% ne portent pas plainte. -40 % ne réagissent pas à une agression physique, 23% d'entre elles disent que leur seule réaction est de pleurer et s'enfuir et 82% ne poursuivent pas en justice leur agresseurs. -66% des victimes de violence sexuelle ne régissent pas, 97% ne portent pas plaintes.

