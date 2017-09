Trump menace de "détruire totalement" la Corée du Nord (et a trouvé un surnom à Kim Jong-un)

INTERNATIONAL - Pour son premier discours à l'ONU, Donald Trump a fait du Donald Trump. Dans l'antre de la diplomatie, le président américain a dénoncé ce mardi 19 septembre les "Etats voyous" qui sont une menace pour le monde et affirmé que l'armée américaine va devenir "plus forte que jamais", lors de sa première intervention dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies, à retrouver en tête de l'article.

Les "Etats voyous" sont une menace "pour les autres nations et pour leur propres peuples", a déclaré mardi Donald Trump devant quelque 130 chefs d'Etat et de gouvernement, lors de leur réunion dominée par la menace nucléaire nord-coréenne et le sort de l'accord de non-prolifération avec l'Iran. Et Donald Trump n'a pas manqué d'attaquer frontalement, Pyongyang et Téhéran ses "deux bêtes noires", ainsi que le Venezuela. Revue de détails.

"La mission-suicide" de Kim Jong-Un, surnommé "Rocket Man"



Alors que la tension entre les deux pays est à son comble depuis plusieurs semaines, le président américain s'en est fermement pris à la Corée du Nord, un "régime vicieux", menaçant de "détruire totalement" ce pays en cas d'attaque de Pyongyang.

Les Etats-Unis sont très forts et patients, mais s'ils sont obligés de se défendre ou de défendre leurs alliés, nous n'aurons d'autre choix que de détruire totalement la Corée du Nord"

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un est embarqué dans "une mission-suicide", a lancé le président américain lors de son premier discours devant l'Assemblée générale des Nations unies, le qualifiant à nouveau d'"homme-fusée" soit "Rocket Man" en anglais. Un surnom que le président américain semble avoir trouvé le week-end dernier, comme en témoigne un de ses nombreux tweets.

Il a cependant estimé que c'était "tout le rôle" de l'ONU de gérer ce type de crises, saluant la récente adoption unanime de sanctions de plus en plus fermes contre la Corée du Nord et remerciant la Russie et la Chine qui ont donné leur aval malgré leur soutien à Pyongyang.

"Mais nous devons faire beaucoup plus" pour "isoler le régime de Kim jusqu'à ce qu'il mette fin à son comportement hostile" et comprenne que le seul avenir est celui d'une "dénucléarisation" de la péninsule coréenne, a-t-il insisté.

Iran, "une dictature corrompue"



L'accord nucléaire conclu avec l'Iran est "un des pires auquel les Etats-Unis aient jamais participé" et représente un "embarras" pour eux, a lancé Donald Trump à la tribune, avant de formuler une sorte d'avertissement: "je ne pense pas que vous ayiez fini d'en entendre parler. Croyez-moi."

"Nous ne pouvons pas laisser un régime meurtrier continuer ses activités déstabilisatrices (...) et nous ne pouvons pas respecter un accord s'il sert à couvrir l'éventuelle mise en place d'un programme nucléaire"", a-t-il déclaré, qualifiant l'Iran d'"Etat voyou", "dictature corrompue" et invitant "le monde entier à se joindre à [nous] pour exiger que le gouvernement iranien cesse de semer la mort et la destruction."

Le président américain doit le 15 octobre dire au Congrès s'il estime que Téhéran respecte ses engagements, comme l'estime l'AIEA, l'agence internationale de l'Energie atomique. Plusieurs signes ou déclarations laissent penser que Donald Trump pourrait ne pas certifier que l'Iran se conforme à l'accord, ce qui ouvrirait la voie à une réinstallation des sanctions par le Congrès, et à la fin du texte négocié pendant une douzaine d'années.

"Remettre le Venezuela sur les rails"



Trump a par ailleurs dénoncé une "situation inacceptable" dans la "dictature socialiste" qu'est le Venezuela.

"Nous ne pouvons pas rester sans rien faire. En tant que voisin et ami responsable, nous devons avoir un but" pour les Vénézuéliens: "récupérer leur liberté, remettre le pays sur les rails et regagner la démocratie", a-t-il ajouté, en se disant prêt à "de nouvelles actions", sans préciser lesquelles.

Donald Trump, qui avait salué la veille les nobles objectifs de multilatéralisme de l'ONU tout en dénonçant sa "bureaucratie", a également averti qu'il "placerait toujours l'Amérique d'abord" et que l'armée américaine serait "bientôt plus forte que jamais".

Des pays "indépendants" et "forts" sont à la base de l'ordre mondial, a-t-il fait valoir, défendant une vision unilatéraliste du monde.

Retrouvez l'intégralité du discours de Donald Trump ci-dessous.

