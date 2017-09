L'affiche du prochain "Tomb Raider" et Alicia Vikander victimes de Photoshop

CINÉMA - Il y a quelque chose qui cloche avec le premier poster de "Tomb Raider" dévoilé ce lundi 18 septembre. Dès sa mise en ligne, l'affiche de cette nouvelle adaptation du jeu vidéo culte avec Alicia Vikander a suscité de vives réactions. Et elles tournent autour du cou de la nouvelle Lara Croft. Oui du cou.

Ce n'est pas la première fois que les fans de la franchise découvrent Alicia Vikander dans le rôle. Des images du tournage ont déjà été diffusées et on remarquait alors la forte ressemblance entre l'actrice suédoise et l'héroïne de jeux vidéo telle qu'elle a fait son retour sur console et PC en 2013 avec le reboot de la série. Pour incarner une Lara Croft plus athlétique et mieux préparée à l'aventure sans son mini short, la comédienne est parfaite.

Mais sur le poster du film attendu en salle le 14 mars, le cou et le visage d'Alicia Vikander ont fait tiquer les fans.

Her legend begins. #TombRaider, in theaters March 2018. pic.twitter.com/tsChGaHEb6 — Tomb Raider (@tombraider) 18 septembre 2017

De trois quarts, le haut du corps de Lara Croft semble anatomiquement improbable. Une erreur de retouche? Très certainement et les commentateurs n'ont pas manquer de le faire remarquer sur les réseaux sociaux.

"Est-ce que quelqu'un va oser dire qu'on dirait que le corps et la tête sont deux photos différentes collées ensemble?", peut-on lire sous le tweet de présentation de ce poster. Et plus d'un ont osé.

Le compte Twitter "Le stagiaire des affiches" compare d'ailleurs ce cou à celui des célèbres raptors du jeu vidéo.

Vu que vous êtes nombreux à vous demander comment j'ai fait, tout de suite mes secrets sur l'affiche de #TombRaiderhttps://t.co/HJOD3LwTmH pic.twitter.com/piWoiTxll3 — Stagiaire D Affiches (@StagiaireAffich) 18 septembre 2017

Et c'est encore pire si on enlève les cheveux...

If we erase the hair... Pure masterpiece ! pic.twitter.com/mrHDCkF8jo — Laurent Batier (@DestyBox) 18 septembre 2017

Certains, plus charitables, ont tenté de sauver cette affiche en corrigeant les proportions.

I tried...to make the neck a little better pic.twitter.com/yJjrbQWxty — Rose⎝('◁')⎠ (@Savescreen) 18 septembre 2017

Heureusement pour ce nouveau "Tomb Raider", le trailer également dévoilé lundi était bien plus respectueux de la morphologie humaine...