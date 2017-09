Mauboussin célèbre ses 190 ans avec une expo (et un diamant de 190.000 DH à gagner)

JOAILLERIE - Près de deux siècles d'existence, ça se fête! À l'occasion de son 190e anniversaire, Mauboussin invite les amateurs de joaillerie à vivre un fabuleux voyage dans le temps à travers un exposition en ligne inédite, accompagnée d'un jeu concours avec à la clé un diamant d'une valeur de 190.000 DH à gagner.

Baptisée "190 ans d’Art Joaillier", l'exposition en ligne se dévoile à travers une galerie virtuelle composée de 6 salles d'expositions à parcourir depuis son écran. Clichés inédits, croquis et dessins originaux de créations, photos de stars... L'une des plus anciennes maisons de haute joaillerie française met en lumière les moments phares qui ont marqué son histoire depuis sa création en 1827, et présente quelques-unes des pièces iconiques qui ont forgé sa réputation.

De la création de son premier atelier à Paris, aux pièces de haute joaillerie exceptionnelles confectionnées pour le Maharajah d’Indore ou la Reine Nazli d’Égypte, en passant par ses célèbres créations pour les stars hollywoodiennes des années 30 telles que Marlene Dietrich, C'est une véritable rétrospective qui LIVRE près de deux siècles de création et de raffinement à la française.

Le jeu concours

Les visiteurs de la page dédiée aux 190 ans de Mauboussin pourront également tenter leur chance pour remporter un cadeau (et pas des moindres!). La maison a orchestré spécialement pour le Maroc, un grand jeu anniversaire qui permet de gagner un diamant d’une valeur de 190.000 DH. Il faudra remplir le bulletin, payer 100 DH de frais de participation, qui donnent droits à 3 bons d’achat d’une valeur totale de 1.900 DH. Le jeu est déjà ouvert et sera ouvert jusqu'au 10 décembre 2017.

Un peu d'histoire...

Tout commence à Paris en 1827, où le contexte socio-politique difficile ne va pas décourager la détermination et l’audace d’un certain Monsieur Rocher à créer son atelier de joaillerie, repris quelques années plus tard par Georges Mauboussin, l’un de ses apprentis. La maison acquiert ainsi son nom.

Mais c’est sous l’influence du style Art Déco que Pierre Mauboussin acquiert sa renommée et brise les codes de l'univers monochrome de la joaillerie en imposant, avec audace, l’utilisation de pierres de couleur, dont il capte immédiatement la puissance et l'émotion. Le joaillier installé sur la célèbre Rue de la Paix, innove alors en utilisant ainsi du Jade d’Orient, des Perles, du Corail et Lapis du Moyen-Orient.

Avec une créativité étonnante, la maison part à la conquête du monde et s’installe à New York, Londres ou Buenos Aires à partir des années 30, et ouvre sa première enseigne au Maroc, à Casablanca dans les années 50.

Mauboussin devient aussi le joaillier préféré de prestigieuses familles royales du Moyen-orient, et a également reçu des commandes spéciales du roi Hassan II, souligne un communiqué de la maison de joaillerie.