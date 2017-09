Maher Sellami vient d’être nommé chef de cabinet du chef du gouvernement, a-t-on appris d’un communiqué rendu public mardi par la présidence du gouvernement.

Titulaire d’un diplôme de fin d’études du cycle supérieur de l’Ecole nationale d’administration (ENA) et de Conseiller des services publics (CSP), depuis juin 1987, Sellami, 56 ans, était directeur de l’école nationale d’administration (ENA), avant ses nouvelles fonctions. Il occupait ce poste depuis avril 2015.

Maher Sellami avait occupé plusieurs postes au sein du ministère de l’agriculture dont directeur général des affaires juridiques et foncières (avril 2012) et chargé de mission auprès du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche avec titre de directeur général (2013).

Maher Sellami remplace ainsi Ridha Chalghoum qui a été nommé ministre des Finances dans le gouvernement de Youssef Chahed.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.