Kate Walsh, l'actrice de "Grey's Anatomy" révèle qu'elle a eu une tumeur au cerveau

SANTÉ - Quand la réalité dépasse la fiction. Cet adage pourrait correspondre à Kate Walsh. Connue pour son rôle d'Addison Montgomery dans "Grey's Anatomy" et "Private Practice", l'actrice américaine a révélé dans une interview accordée au magazine Cosmopolitan avoir été atteinte d'une tumeur cérébrale.

Il y a deux ans, Kate Walsh se trouvait sur le tournage de "Bad Judge". Plus fatiguée qu'à l'accoutumée, des difficultés d'expression, la comédienne décide d'aller chez le médecin: "L'épuisement est arrivé au point où je pouvais boire cinq tasses de café et je ne me sentais toujours pas éveillée. Vers avril, j'ai commencé à avoir plus de difficultés cognitives. C'était comme une aphasie, je perdais mes pensées. Quand je conduisais, je pouvais faire des écarts de trajectoire. Je me suis alors vraiment alarmée."

Une tumeur de la "taille d'un citron"

Initialement, l'actrice de "13 Reasons Why" n'imagine pas du tout une tumeur mais privilégie davantage des soucis de santé liés à la ménopause. "Les mots 'tumeur du cerveau' n'ont jamais été dans mon esprit. Je suis allée faire une IRM. Une radiologue m'a alors annoncé que je souffrais d'une tumeur cérébrale", a ainsi révélé l'actrice âgée de 49 ans.

Trois jours plus tard, Kate Walsh est opérée d'un méningiome de la taille d'un citron. Repérée à temps, la tumeur est heureusement bénigne. La convalescence de neuf mois peut débuter.

Habituée du milieu hospitalier pour ses rôles joués au petit écran, l'artiste connaît néanmoins une phase difficile comme elle l'explique: "On pourrait penser qu'avoir joué le docteur Addison pendant près d'une décennie m'aurait facilité les choses mais j'étais une telle trouillarde. À l'hôpital, je me sentais comme j'aurais pu l'être si j'avais eu six ans (...) Je jouais les dures à la télé­vi­sion, mais quand je suis deve­nue une patiente, c'était une toute autre expé­rience, j'étais vulné­rable."

Une période délicate et douloureuse qui a permis à l'actrice de prendre énormément de recul sur la vie: "Lorsque l'on vous diagnostique une tumeur, les choses essentielles de la vie reviennent. 'Comment je peux passer mon temps?' En étant avec mes amis et ma famille, ainsi que travailler sur des projets vraiment importants pour moi et amusants", et d'ajouter, lucide: "Mais ma santé vient en premier et j'ai dû changer de mode de vie."

Ce week-end, Kate Walsh a fait son apparition dans le clip vidéo de la campagne de prévention Cigna aux côtés des acteurs Patrick Demp­sey (Dr Mamour dans "Grey's Anatomy") et Donald Faison (Chris Turk dans "Scrubs"). L'occasion de lutter, à sa manière, contre la maladie.