Le petit geste de ce père parlera à tous les étudiants loin de leur famille

FAMILLE - Il est toujours bon d'avoir des parents qui veillent sur soi quand on est étudiant. C'est le cas de Cecilia Li. Étudiante de 19 ans à l'université de Californie à Los Angeles pendant la semaine, elle profite de certains de ses week-end pour retourner chez ses parents, à San Diego, à plus de 200 km de distance.

Ce week-end là, son père avait particulièrement pensé à elle. "Nous sommes une famille qui adore les fruits", explique l'étudiante à BuzzFeed. Elle, particulièrement, adore les mangues, son fruit préféré. Chaque année, lorsque la saison vient, sa famille en achète une pleine caisse. Ce samedi 9 septembre, le père de Cecilia pense à elle et lui en découpe plusieurs, qu'il met dans un tupperware au frigo. Qu'elle puisse en profiter quand elle sera de retour à l'université.

Mais l'étudiante est trop pressée le lendemain. Elle a des cours dans la journée. Peu avant midi, comme le rapporte Le HuffPost américain, son père lui envoie un texto. "Est-ce que tu as oublié les mangues ?"

"- Est-ce que tu as oublié les mangues ?

- OUI. JE M'EN SUIS RENDU COMPTE APRÈS UNE DEMI-HEURE. ET JE M'EN SUIS PLAINT AUPRÈS DE MAMAN PENDANT LES DEUX HEURES DU TRAJET.

- Zut

- Je pleure. Je suis désolée

- Envoie-moi ton adresse

- Est-ce que vas m'envoyer les mangues?? ahahah

- Oui. Pour demain !

- Ahah ne t'inquiète pas, tu peux les manger avec maman

- Ton adresse s'il te plaît"

"J'étais tellement déçue que je voulais faire demi-tour", raconte-t-elle à BuzzFeed. Mais sa mère refuse. Par texto, son père insiste pour qu'elle lui envoie son adresse à Los Angeles. Et le mardi, alors qu'elle rentre des cours, elle découvre un paquet, envoyé par son père. A l'intérieur, une boîte de polystyrène. Dans la boîte, des sachets remplis de glace. Entre ses sacs, le fameux tupperware rempli de morceaux de mangue découpés.

Cecilia partage immédiatement cette petite histoire sur twitter, où elle s'émerveille : "c'est le père de l'année !" Quelques jours plus tard, la publication avait été retwittée plus de 16.000 fois, et aimée plus de 67.000 fois.

MY DAD MAILED ME A TUPPERWARE OF MANGO THAT HE HAD CUT FOR ME IN AN ICEBOX BC I FORGOT THEM WHEN I WENT BACK TO SCHOOL HAHAH DAD OF THE YEAR pic.twitter.com/jXHTTYJ2Ya

— 李祉欣 (@ce_silly_a) 13 septembre 2017