À Casablanca, cet espace de coworking est le premier à accueillir les jeunes parents et leurs enfants

TRAVAIL - "Faites grandir vos projets, nous faisons grandir vos petits". Tel est le credo de Cocoon Office & Play, le premier espace de coworking-crèche au Maroc, qui vient d'ouvrir ses portes à Casablanca. Dédié aux jeunes mamans et papas souhaitant reprendre leur activité, tout en bénéficiant d'un cadre de travail convivial, chaleureux et surtout "kids friendly", ce tout nouveau concept propose un espace traditionnel de coworking mais se dote, en plus, d'un service de garde d’enfants.

On doit cette idée à Meriam Bessa, fondatrice du site Cocoon.ma, une plateforme dédiée principalement aux jeunes et futures mamans et qui regroupe près de 200.000 fans sur Facebook. La jeune femme innove de nouveau en créant un projet ambitieux imaginé pour faciliter la vie des parents.

Si la notion de coworking n'est pas nouvelle dans le royaume, à l'instar du New Work Lab à Casablanca, de Secteur 21 à Rabatou encore du Sundesk à Taghazout, le concept de coworking/crèche est une alternative exceptionnelle pour rompre l’isolement que vivent certains parents durant les premières années de leurs enfants, mais aussi pour celles et ceux qui souhaitent continuer de développer leur activité professionnelle sans perdre de vue leur progéniture.

Idéal pour les jeunes parents en phase de création ou de développement d'entreprise, les dirigeants de start-ups, les freelance et les travailleurs autonomes, ce concept permet de disposer de salles de réunion, d'une secrétaire, et d'un espace de travail avec garde d'enfants pouvant accueillir les tout-petits de trois mois à cinq ans.

Déjà très répandus à travers le monde, les espaces de coworking intégrant des crèches fleurissent dans toutes les grandes métropoles du monde et Casablanca n'échappe pas à la règle.

Grâce à ce projet, Cocoon offre aux parents un cadre de travail agréable, permettant de travailler, échanger, créer et développer son activité, sans compromettre le temps passé avec son enfant. C'est donc un espace de travail "parents friendly", à dimension humaine qui regroupe un vivier de compétences d'horizons divers, créant ainsi un véritable réseau d'entraide qu'on partage pour quelques jours ou quelques heures.

Situé à l'angle du boulevard Ghandi et Roudani, ce système de coworking offre des espaces de gardes conçus dans le respect des normes de sécurité domestique de la croix rouge française. Il dispose également de nounous formées par une auxiliaire en puériculture et qui ont toutes plus de dix ans d’expérience dans le milieu de la petite enfance (nurse, assistante crèche…)

Un service de conciergerie sur mesure est également à disposition des parents pour les soulager des petites tâches du quotidien (courses, pressing, factures, prises de rendez-vous, démarches administratives...).

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h, le centre propose dix postes de travail en open space, une salle de réunion d’une capacité de cinq personnes, deux espaces bébés et enfants, une secrétaire et un graphic & motion designer, ainsi que toutes les commodités nécessaires (imprimante, scanner, wifi haut débit côté sans enfant, connexion haut débit éthernet côté avec enfants, des casiers pour les résidents et nomades réguliers...)

Côté enfant, comme dans une véritable crèche, jouets d'éveil et en bois, livres et puzzles, mais aussi ateliers d’activités manuelles (coloriage, dessin...) sont mis à disposition. Des événements spécialement conçus pour l'éveil des tout-petits sont régulièrement organisés, avec l'association de conteurs d’histoire, de magiciens, de chanteurs, et de marionnettistes.





Comme le lieu a été conçu et imaginé par une jeune maman, rien n'a été laissé au hasard. L'espace propose des transats et berceaux pour les siestes, une salle de bain "Baby & Child friendly", un petit coin allaitement et des chaises hautes pour nourrir son enfant en toute tranquillité, une table à langer avec produits pour bébé, et met à disposition un stérilisateur, chauffe biberon, baby cook et un four à micro-ondes.

Pour les parents, c'est café et thé à volonté, une cuisine équipée et une terrasse aménagée pour des pauses cigarettes loin des enfants. C'est donc une seconde maison, où il fait bon travailler et échanger entre professionnels en gardant un oeil sur son enfant et trouver l'équilibre parfait entre vie professionnelle et personnelle.

Pour ce service, il est possible de venir avec ou sans enfants et de réserver un espace au mois, à la journée, à la demie-journée. Il est également possible de réserver uniquement la salle de réunion.

Réservez votre première 1/2 journée gratuite avec le code HUFFPOST1208