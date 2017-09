Pour prolonger vos vacances, une recette portugaise inratable

RECETTES - Vous vous êtes rendu au Portugal et les jolies rues de Lisbonne vous manquent? Vous vous sentez mal dès que quelqu'un évoque les vacances d'été? Courage, la rentrée est passée mais désormais, c'est l'automne qui frappe à notre porte.

Pour tenir le coup et prolonger autant que possible le bonheur que vous éprouviez en vacances, voici une recette issue du livre "La cuisine portugaise" par Grégoire Osoha et Emilia Valente, aux éditions Solar sorti fin août dernier.

À l'origine de ce livre, une belle histoire lie les deux auteurs: "Pendant toute mon enfance, raconte Grégoire Osoha, en revenant de l'école à midi, j'ai éduqué mon palais aux saveurs des plats d'Emilia. Puis j'ai grandi et je me suis rendu à Manigoto, le village portugais où elle a vécu. J'ai alors compris que la cuisine d'Emilia s'inscrivait dans une tradition familiale très forte. J'ai aussi profité de ce voyage pour parcourir les autres régions du Portugal et j'ai découvert un pays à la gastronomie riche et variée".

En dessert ou au goûter, des pastéis de nata très rapides à réaliser

Ingrédients pour 21 pastéis

450g de farine

200g de sucre en poudre

25g de Maïzena

10g de canelle + 1 pincée pour servir

1 œuf + 5 jaunes

500ml de lait entier

2 pâtes feuilletées

1 citron

Pressez le citron. Séparez le blanc des jaunes de 5 œufs. Préchauffez le four à 220°C. Réalisez un sirop: faites chauffer 110ml d'eau, le jus du citron, le sucre et la cannelle jusqu'à frémissement. Dès que le sucre est fondu, retirez du feu. Laissez refroidir à température ambiante. Dans un saladier, versez la farine et la Maïzena, puis ajoutez peu à peu un tierss du lait froid. Portez le reste du lait à ébullition, puis incorpirez-y le mélange lait-farine-Maïzena. Remuez ensuite à feu doux pendant 5 minutes pour épaissir la préparation. Retirez du feu. Incorporez doucement le sirop. Enfin, ajoutez l'œuf entier et les jaunes en fouettant.

Étalez les pâtes feuilletées. A l'aide d'un emporte-pièce, découpez des ronds de pâtes de 8cm de diamètre environ et disposez-les dans des petits moules à tartelette. Garnissez-les de la préparation. Enfournez pour 10 minutes. Laissez reposer 10 minutes à température ambiante, puis démoulez et déposez les pastéis sur une assiette à dessert. Saupoudrez de cannelle à côté ou sur les pastéis. Dégustez!