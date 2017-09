Formation d'initiation à la langue amazighe pour les fonctionnaires du Système des Nations unies

Le Haut-Commissariat à l’Amazighité (HCA) et le bureau du Système des Nations unies (SNU) en Algérie lancent, dès le mercredi 20 septembre 2017 à Alger, une première session d’initiation à la langue amazighe, destinée aux fonctionnaires de l'organisation onusienne, indique dimanche le HCA, dans un communiqué.

"L’un des objectifs visés par cette formation est, entre autres, l’assimilation des dix-sept Objectifs de Développement Durable en langue amazighe, la lecture et l’écriture et la consolidation des connaissances en langue amazighe", est-il précisé de même source qui considère que "la traduction des ODD en Tamazight est une opportunité pour rendre visibles, à l’échelle mondiale, les avancés réalisées en Algérie dans la promotion de la langue amazighe".

Soulignant que cette étape s'inscrit "dans le même sillage que la traduction de la Déclaration des Droits de l’Homme et la Convention de l’Enfant", le HCA a ajouté que cette formation "est le résultat du partenariat" établi le 16 mai dernier, lors d'une cérémonie organisée au siège du HCA, en présence du Coordonnateur Résident du SNU et du Représentant résident du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Algérie, Eric Overvest, et du Secrétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad.

Le HCA informe, enfin, que ladite formation se tiendra à partir de 13 h au siège du SNU, sis au 41 rue Mohamed Khodi, El Biar (Alger).

