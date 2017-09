"Tu étais habillée comment?": L'expo qui montre que viol et vêtements des victimes n'ont rien à voir

CULTURE DU VIOL - "Tu étais habillée comment?"

C'est la question qu'on pose bien trop souvent aux victimes d'agressions sexuelles; une question qui vise à les stigmatiser, en sous-entendant que le pire aurait pu être évité si elles avaient porté quelque chose de plus couvrant ou de moins sexy.

Une exposition de l'Université du Kansas cherche à déconstruire cette croyance en apportant une réponse forte. Intitulée "Tu étais habillée comment?", elle présente 18 récits de violences sexuelles ainsi que les vêtements que portait chaque victime au moment de l'agression. Parmi les tenues, on trouve un bikini, un t-shirt à col jaune pour garçon, une robe rouge sexy et un t-shirt avec un jean.

Une photo de l'exposition Tu étais habillée comment? à l'université du Kansas



Ce projet artistique a été créé en 2013 par Jen Brockman, directrice du Centre de prévention et de sensibilisation aux violences sexuelles de l'Université du Kansas, et par le docteur Mary A. Wyandt-Hiebert, qui supervise toutes les initiatives du service de sensibilisation au viol de l'Université de l'Arkansas. L'installation a depuis été présentée dans d'autres écoles, dont les Universités de l'Arkansas et de l'Iowa.

Jen Brockman a indiqué au HuffPost que le principal objectif de cette exposition était de sensibiliser le public aux violences sexuelles et de lutter contre la stigmatisation des victimes.

"Les visiteurs peuvent se mettre à la place de l'autre", explique-t-elle, "aussi bien dans les tenues que dans les récits. Le but est d'arriver au point où ils se disent: 'Eh ! J'ai la même tenue dans mon placard' ou 'J'étais habillée comme ça cette semaine.' Nous tentons ainsi de tordre le cou à la croyance selon laquelle il suffit d'éviter de porter cette tenue pour être sûre de n'avoir aucun problème, ou que l'on peut faire disparaître les violences sexuelles en changeant de manière de s'habiller."

Tu étais habillée comment? Un maillot de bain. On avait fait du canoë toute la journée sur la rivière. C'était vraiment super. Ils sont ensuite venus dans ma tente alors que j'étais en train de me changer.

L'installation réunit 40 récits de violences sexuelles, mais seuls 18 d'entre eux sont exposés à l'Université du Kansas. Jen Brockman précise que les récits proviennent d'étudiantes de l'université et des grandes écoles.

Les étudiantes ont fait part de leur récit de différentes manières, en entretien individuel, sur des forums anonymes, sur un journal qui avait été exposé dans des galeries, dans lequel les victimes pouvaient écrire leurs histoires, ou encore sur Internet à l'aide de hashtags. Chaque tenue a été donnée par des étudiantes afin de reproduire les tenues des victimes décrites dans leur récit.

Jen Brockman indique au HuffPost que les réactions à l'exposition sont très majoritairement positives.

"Lorsque des victimes entrent dans la salle, on entend souvent des réactions de validation, car elles nous disent: 'C'était ma tenue. Ce qui est accroché au mur, c'est ce que je portais.' ou 'C'est mon histoire. C'est exactement ce qui m'est arrivé'", ajoute-t-elle. "Ce n'est pas la tenue qui est la cause des violences sexuelles, c'est la personne qui commet l'agression. Offrir un espace dans lequel les victimes trouvent ce répit intérieur et obtenir la prise de conscience du public sont les deux motivations de ce projet."

Découvrez ci-dessous les photos de l'expo Tu étais habillée comment?

Tu étais habillée comment? Mon t-shirt jaune préféré, mais je ne me souviens plus quel pantalon. Je me souviens que je me sentais tellement perdue, que tout ce que je voulais, c'était sortir de la chambre de mon frère et continuer à regarder mes dessins-animés.

Une photo tirée de l'exposition Tu étais habillée comment? de l'Université du Kansas. Tu étais habillée comment? Un pantalon droit et une chemise habillée. Je devais faire un exposé ce jour-là en cours de communication. Ils ont pris mes vêtements à l'hôpital pendant l'examen médical que j'ai subi après le viol. Je ne sais pas trop ce qu'ils en ont fait.

Tu étais habillée comment? Une robe d'été. Des mois plus tard, ma mère m'a reproché en regardant dans mon placard de ne plus mettre mes robes. J'avais six ans.

Une photo de trois tenues pour un des récits. Jen Brockman explique au HuffPost qu'une femme a été agressée trois fois au cours de sa vie. Elle a donc donné ces trois tenues.

Tu étais habillée comment? Je ne suis pas allée au travail pendant deux jours après l'agression. Lorsque j'ai raconté à ma chef ce qui m'était arrivé, elle m'a posé cette question. Je lui ai rétorqué: un t-shirt et un jean, ce qu'on porte quand on va voir un match de basket, connasse! J'ai démissionné sur le champ.



Cet article, publié à l'origine sur le HuffPost américain, a été traduit par Anne-Laure Martin pour Fast For Word.