Bourse de Tunisie: L'analyse hebdomadaire (semaine du 11 Septembre au 15 Septembre 2017)

La tendance du marché

Pénalisé par la mauvaise orientation de la majorité des indices sectoriels, le marché a clôturé la semaine sur une note morose (-0.75% à 6 270.66 points). La performance de l’indice depuis le début de l’année s’établit désormais à 14.25%.

Les volumes ont été en berne avec une moyenne quotidienne de 3.5MDt/jour. LILAS a été la valeur la plus échangée et s’est accaparée 22% du volume de la semaine.

Analyse des valeurs

Le titre SOTIPAPIER s’est placé au troisième rang des meilleures performances de la cote. L’action s’est appréciée de 3.5% à 3.550Dt, en générant des échanges de 0.2MDt. Rappelons que la société a obtenu le visa du CMF pour opérer une augmentation de capital en numéraire portant sur une levée de 15MDt. La période de souscription s’étalera du 09/10/2017 au 27/10/2017 inclus pour l’exercice du droit préférentiel de souscription et du 31/10/2017 au 17/11/2017 inclus pour les souscriptions au public.

Le titre UADH s'est adjugé une hausse de 3.1% à 3.000Dt sur la semaine, mais qui ne redresse en rien le parcours boursier depuis le début de l'année qui reste largement dans le rouge à –36%.

Sous la pression d'un courant vendeur, le titre ASSAD s'est plié de 8.3% à 8.440Dt, dans un volume de 0.2MDt. Sa performance depuis le début demeure, néanmoins, en territoire positif (+40%).

Les nouvelles du marché

AirLiquide: Augmentation de capital par incorporation de réserves

La Société AirLiquide procèdera à une augmentation de capital par incorporation de réserves de 1.1 MDT et l’émission de 45 595 actions nouvelles. Les actions nouvelles seront attribuées à raison d’une (1) action nouvelle pour trente et une anciennes (31) et porteront jouissance en dividendes à partir du 1er janvier 2017. Les droits d’attribution seront détachés à partir du 25 Septembre 2017.

GIF: Communiqué

La société Générale Industrielle de Filtration « GIF FILTER » vient d'annoncer que des pourparlers sont actuellement menés avec un partenaire stratégique opérant dans le secteur d’activité de la filtration. Le Partenaire Stratégique est appelé à apporter un savoir-faire conséquent afin de participer à l’amélioration et au développement de la société GIF FILTER et éventuellement un renforcement de sa capacité financière et commerciale à l’échelle nationale et internationale. Les modalités dudit partenariat seront définis ultérieurement et dès la finalisation des travaux de Due Diligence (qui ont commencé cette semaine) et accord définitif avec le partenaire stratégique.

A noter que la société a réalisé au terme du premier semestre 2017 une progression des revenus de 3.5% à 7 MDT. GIF Filter a, par ailleurs, réduit ses pertes au premier semestre à -0.240MDt.

SOPAT: Augmentation de capital en numéraire réservée

L’Assemblée Générale Extraordinaire de la SOPAT, tenue le 14 juillet 2017, a décidé de procéder à une augmentation de capital de 6 MDT en numéraire, pour le porter ainsi à 27.8 MDT. Ladite augmentation sera totalement libérée lors de la souscription. Les actions nouvelles, qui seront soumises à toutes dispositions statutaires, seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de la date de la réalisation de l'augmentation du capital. Les Sociétés « M.C.S.R », « A.C.N » et « G.M.C. » disposent d’un délai de 21 jours à compter de la date de la publication de la décision d’augmentation du capital au J.O.R.T pour souscrire aux 5.920.000 actions nouvelles émises. Ce délai se trouvera clos par anticipation dès que toutes les actions nouvelles à créer seront souscrites et libérées.

