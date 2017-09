CASABLANCA - Le banc-scuplture de la Liberté dédié à Antoine de Saint Exupéry, en forme de livre ouvert, a été inauguré, ce lundi 18 septembre, à Casablanca. La cérémonie s'est déroulée en présence de représentants de la métropole et des membres de l'association Raid Latécoère-Aéropostale, qui oeuvre à la préservation du patrimoine des pionniers de l'aéronautique.

Installé sur la place Mohammed V, ce banc a été offert à la ville de Casablanca par l’association "Les Ponts du Cœur", initiatrice de l’opération "Les Bancs de la Liberté", destinée au rapprochement des citoyens via l’écrit, la promotion de la littérature et de la lecture dans l’espace urbain.

Un pont vers la culture



À l'instar des autres "Bancs de la liberté, celui de Casablanca est également marqué d’un QR code, dont activation par le biais d’un smartphone permet d’accéder instantanément au contenu culturel du site "Les Bancs de la Liberté". Les usagers sont renvoyés sur un contenu littéraire où ils retrouvent des écrits d’écrivains reconnus, ou en herbe, partagés avec toutes les communes partenaires.

Pour le président de l’association Raid Latécoère, Hervé Berardi, cette opération, labélisée ONU-UNESCO et réalisée dans le cadre du programme "rapprochement des cultures", permettra de faire "revivre l’aéropostal, cette communauté ayant risqué sa vie pour transporter des lettres de paix et d’amour entre l’Europe et l’Afrique", rapporte la MAP.

Cette initiative culturelle, à laquelle ont prit part les équipages du raid de plusieurs nationalités, "invite à l’échange et donne accès aux écrits et à des contenus culturels 365 jours par an", a-t-il indiqué.

L’adjointe au maire de Casablanca, chargée de la coopération et des relations internationale, Hakima Fasla, a indiqué que cette action entre dans le cadre des efforts du Conseil de la ville visant à renouer avec le volet historique de la capitale économique, qui a constitué une étape importante de l’aéropostale.

"Ce cadeau, qui représente une opération citoyenne et solidaire destinée à faire vivre l’écrit sur tous les continents, est l’expression de l'inscription de Casablanca dans les valeurs d’ouverture, de paix et de tolérance", a-t-elle déclaré.

Il s'agit du premier "Banc de la liberté" installé en Afrique. Plusieurs initiatives similaires ont été installé dans des villes françaises, telles que Toulouse, Nancy, Montpellier, Grenoble, Calais,...

Antoine de Saint Exupery a vécu dans au Maroc entre 1927 et 1928, au service de l'Aéropostale. Un voyage qui aurait inspiré l'écriture du célèbre livre "Le Petit Prince" et marqué profondément la vie de l'écrivain, mort tragiquement lors d'un accident d'avion en 1944.