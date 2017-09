Balti en lice pour les "All Africa Music Awards" dans la catégorie "meilleur artiste masculin en Afrique du Nord"

Les votes sont lancés pour les Music Awards africains. Et dans la catégorie "Best Male in Northern Africa" (Meilleur artiste masculin en Afrique du Nord), un rappeur tunisien a été retenu, il s'agit de Balti.

La "All Africa Music Awards", ou Afrima, est une organisation qui vise à promouvoir la musique africaine et les artistes à travers tout le continent.

Pour l'année 2017, 4.816 candidatures ont été déposées. C'est ensuite un jury composé de 527 membres, répartis sur cinq régions africaines, qui sélectionne les nominés et c'est à travers les votes du public, en ligne, que les vainqueurs seront choisis.

"Le thème de l'édition inaugurale du All Africa Music Awards est 'Pour l’Espoir, Pour la Célébration'. Il tourne autour de la puissance universelle de la musique comme un outil d’unité au continent africain, malgré les défis auxquels il confronte." lit-on sur le site.

Afrima 2017 aura lieu du 3 au 5 novembre au Nigéria et "sera diffusé en direct dans 84 pays sur 109 chaînes de télévision à travers le monde" apprend-t-on sur le site d'Afrima.

Dans la catégorie "Meilleur artiste masculin en Afrique du Nord" , Balti sera le seul Tunisien de la liste. il aura face à lui Fnaire, French Montana, Saad Lamjarred et Shayfeen du Maroc, l'Algerino et Lacrim de l'Algérie et enfin Tamer Hosni de l'Égypte.

Si "Meilleur artiste masculin en Afrique du Nord", un artiste tunisien est présent, cela n'est pas le cas dans la catégorie "Meilleure artiste féminine en Afrique du Nord" puisqu'aucune tunisienne n'a été retenue. Parmi les nommées, on retrouve 4 chanteuses marocaines (Cheba Maria, Asman Lmnawar, Ibitssam Tiskat et Zina Daoudia), une chanteuse égyptienne (Shirine Abdelwahab) et une chanteuse algérienne (Zaho).

