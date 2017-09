Seulement 2 universités tunisiennes dans le top 1000 des meilleures universités au monde

L'institution britannique "The Times Higher Education (THE)" vient de publier le classement des meilleures universités au monde pour 2018. Dans le top 1000, deux universités tunisiennes y figurent, en l'occurrence, l'Université de Monastir et l'Université de Tunis El Manar.

À titre de comparaison, l'Algérie comme le Liban comptent une seule université dans le classement, le Maroc trois établissements, et l'Égypte neuf.

Ce top 1000 est établi selon des critères bien déterminés. "C'est le seul tableau mondial de performance universitaire pour juger les universités à forte intensité de recherche dans toutes leurs missions de base: l'enseignement, la recherche, le transfert de connaissances et les perspectives internationales. Nous utilisons 13 indicateurs de performance soigneusement calibrés pour fournir les comparaisons les plus complètes et équilibrées, confiées aux étudiants, aux universitaires, aux leaders universitaires, à l'industrie et aux gouvernements", indique "The Times Higher Education (THE)".

Le top 1000 ne représente pas plus de 5% des 20.000 établissements d'enseignement supérieur dans le monde. 77 pays y figurent.

Les 5 meilleures universités au monde sont successivement, l'Université d'Oxford, l'Université de Cambridge, la "California Institute of Technology", l'université de Stanford et "Massachusetts Institute of Technology".

Dans l'ensemble, les institutions européennes occupent la moitié des 200 premiers places, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont les plus représentés.

À noter la montée en puissance de la Chine qui abrite deux universités parmi les 30 premières: Pékin et Tsinghua.

