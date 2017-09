Un attentat sur un marché de musique afghan fait quatre morts

TERRORISME - Un autre attentat a frappé l'Afghanistan. Cette fois-ci, c'est un marché de musique à Khost qui a été victime de l'attaque, dimanche à la mi-journée, faisant quatre morts et quatorze autres blessées.

L'explosion a été déclenchée à distance par un téléphone portable d'après Faizullah Khairat, le chef de la police de Khost, capitale provinciale dans le sud-est du pays.

Le responsable du département de la Santé de Khost, Habib Shah Ansari, a confirmé le bilan des vitimes: "quatre morts et plus d'une dizaine de blessés, acheminés vers les hôpitaux".

L'explosion, qui n'a pas encore été revendiquée, s'est produite vers midi heure locale (7H30 GMT) au moment où la foule se pressait au marché pour acheter de la musique et des vidéos à télécharger sur les téléphones mobiles.

Cet attentat survient, d'après la MAP, au moment où le gouvernement afghan envisage de former quelque 20.000 civils au maniement des armes, afin qu'ils "assurent la défense de leurs localités" et pour soutenir une armée afghane "épuisée et démoralisée face au harcèlement des talibans et du groupe Etat islamique".