Le nouvel aéroport d'Alger réalisé à 75%, sera livré fin 2018

Le ministre des Travaux publics Abdelghani Zaalane a affiché sa satisfaction quant à l'état d'avancement des travaux de l'infrastructure du nouvel aéroport d’Alger, estimé à un total de 75%, augurant la livraison du projet dans les délais prévus, à savoir vers la fin 2018.

"Le projet du nouvel aéroport international Houari Boumediene sera d'une capacité d'accueil de 10 millions de voyageurs par an, nous estimons et assurons que ce projet auquel le président de la république, Abdelaziz Bouteflika, confère une grande importance, sera livré dans les délais, soit vers la fin de l'année prochaine", a indiqué M. Zaalane à la presse.

Le projet de l'aérogare "évolue d'une manière et dans les délais tels que prévus initialement dans le contrat", a poursuivi le ministre en ajoutant que cette infrastructure permettra l'amélioration des services du transport aérien.

Il a aussi rappelé qu'avant la mise en service de cette structure, une période d'essai de trois mois sera nécessaire afin de vérifier le bon fonctionnement de l'ensembles de ses sections.

"Cette nouvelle aérogare constituera le troisième terminale de l'aéroport de Houari Boumediene", a ajouté le ministre notant qu'après son ouverture, les lignes nationales et internationales de l'actuel aéroport d'Alger continueront de fonctionner normalement, alors qu'un plan de développement, selon lui, est prévu en vue d'en faire une structure à la hauteur des attentes des voyageurs.

Lors d'un autre point de sa visite, le ministre a enjoint les représentants des entreprises de réalisation de la station de train de l'aéroport Houari Boumediene de "mettre le paquet" puisqu'il n'y a pas de contraintes techniques sur le chantier qui pourront empêcher l'avancée des travaux.

Pour cette station ferroviaire, le délai de livraison est programmé pour juillet 2018, date qui coïncide avec l'ouverture de la nouvelle structure aéroportuaire. "L'échéance de 2018 appelle des mesures concrètes de renforcement des travaux section par section", a déclaré le ministre aux représentants des entreprises de réalisation de la station ferroviaire les incitant à joindre l'engagement sur terrain aux engagements verbaux. Ce projet de l'aérogare, dénommé "Aérogare Ouest", est d'un coût prévisionnel de réalisation de 74 milliards de dinars.

Il est scindé en trois lots: l'aérogare passagers, le parking véhicules et voies de circulation et le parking avions et voies de circulation. Pour ce qui est de l'aérogare passagers, elle s'étalera sur 192.124 m2 et sera composée d'un bâtiment central et d'une jetée principale.

Comportant cinq (5) niveaux, cette structure se compose de 120 banques d'enregistrement, 9 tapis roulants, 37 escaliers mécaniques 54 ascenseurs et 12 carrousels de récupération des bagages à raison de 1.800 bagages/heure.

Cette structure a atteint actuellement un état d'avancement de 83%. Pour ce qui est du parking véhicules et voies de circulation dont le contrat de réalisation a été signé en décembre 2016, il comportera un système d'accès et un parking d'une capacité de 4.500 places de stationnement desservant le nouveau terminal passagers.

Le taux d'avancement dans la réalisation de ce lot est de 32%. Concernant le parking avions et voies de circulation, les travaux portent sur la construction d'une plate-forme de stationnement d'aéronefs d'une surface de 410.000 m2, des voies airs de service de 40.000 m2 , des chaussées souples de 230.000 m2 et des chaussées rigides de 140.000 m2 . L'avancement des travaux de cette partie de l'Aérogare Ouest a atteint 51%.