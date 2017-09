L'idée géniale (et insupportable) de South Park pour rendre fous ses fans

Vous suivez de près les aventures de Stan, Kyle, Cartman, Kenny et les autres? Vous devez être aux anges, puisque le coup d'envoi de la 21e saison de la série satirique imaginée par Trey Parker et Matt Stone a été donné ce 13 septembre. Si l'on sait déjà que les suprémacistes blancs vont en prendre pour leur grade dans cette saison, ils ne sont pas les seuls visés.

Autre cible désignée dans "South Park", les géants du web avec en l'occurrence, Google et Amazon. Dans le 1er épisode de cette nouvelle saison, on peut ainsi voir les enfants s'amuser à faire dire des grossièretés aux assistants personnels que sont Google Home et Amazon Echo. Sauf qu'en les interpellant (en disant "OK Google" ou "Alexa") ils ont aussi fait réagir ces dispositifs... dans le monde réel.

Comme vous pouvez le voir dans notre vidéo en haut de cet article, cela a donné des séquences très drôles où les appareils de fans de "South Park" en train de regarder l'épisode se sont mis à répéter les absurdités que lançaient Cartman ou Butters dans la série. Très drôle, mais aussi pour le moins surprenant...

