Du rire, de la musique et du théâtre pour la 8e édition des Théâtrales

SPECTACLE - Les “Théâtrales” reviennent au Mégarama pour une huitième édition avec un programme qui s’étale sur toute l’année. Au programme, six spectacles et pièces de théâtre qui nous viennent de France. “On veut proposer une programmation de qualité au public marocain et leur donner le meilleur du théâtre parisien à chaque fois”, déclare au HuffPost Maroc, Mehdi Laraki, directeur de Top event production, organisateur de l’événement.

Mehdi Laraki explique qu’il voyage chaque année pour visionner les pièces, pour pouvoir faire par la suite une sélection qui conviendrait aux attentes du public marocain. “Les gens ont envie de sortir, on cherche surtout à les surprendre et leur faire passer un bon moment”, explique-t-il. ”L'une des pièces a reçu un Molière, tandis qu'une autre n’a même pas encore été jouée à Paris!”, s'enthousiasme-t-il.

Coup d'envoi le 20 septembre 2017

C’est la bande des Fouteurs de Joie qui ouvre le bal la semaine prochaine avec “Des étoiles et des idiots", un spectacle excentrique qui mêle musique, humour et théâtre. Les spectateurs ne s’ennuient jamais puisque les cinq membres de la bande sont en constante interaction avec eux pour aborder, avec humour, des sujets d’actualité.

Pour cette rentrée en fanfare, ils chantent en français, en anglais et en allemand, changent de costumes et jouent de nombreux instruments pour varier les rythmes et les styles, allant du violon à l’euphonium, en passant par le bonjo et la guitare.

Le 19 octobre 2017

Thierry Beccaro ne fait pas que présenter Motus sur France 2, il foule les planches également le soir venu. L'animateur et acteur donnera ainsi la réplique à Alexandra Vandernoot dans “L’un n’empêche pas l’autre", une pièce écrite et mise en scène par Éric Le Roch. Beccaro y interprète Pierre, un homme qui du jour au lendemain devient amnésique. Sa femme, Laura, lui trouve le remède que les médecins n’ont pas su prescrire: une bonne gifle. Mais elle profite de la situation pour soutirer à “l’autre” des informations sur la vie de Pierre...

Le 20 novembre 2017

Columbo revient sur les planches avec la pièce de Richard Levinson et William Link, “Columbo, meurtre sous prescription.” Beaucoup de gens ignorent que la série télévisée à succès a été inspirée d’une pièce de théâtre de Broadway dans les années 70. La ville blanche accueillera donc, le temps d’un soir, le célèbre inspecteur de police américain Columbo… ou du moins son (presque) sosie français, Martin Lamotte , qui essaiera de résoudre le meurtre de l’épouse de Roy Flemming. Comme à la télévision, l'assassin agit, avec la complicité de sa maîtresse, dès le début de la pièce...

Le 11 janvier 2018

Les casablancais pourront assister à une pièce de théâtre française encore jamais jouée devant le public parisien: "Le cas Martin Piche", mis en scène par Hervé Devolder. On y retrouve deux personnages, un psy (Hervé Devolder) et son patient (Jacques Mougenot), pour faire rire toute une salle. Martin Piche souffre d’un manque absolu de curiosité et son psy essaiera par tous les moyens de comprendre et résoudre son cas si particulier.

9 février 2018

Après une soirée bien arrosée, Axel décide de payer l’addition de son dîner au restaurant avec ses deux amis, Antoine et Jules. Le lendemain matin, il regrette et leur demande de le rembourser. Alors qu’Antoine veut bien lui rendre ses sous, Jules refuse catégoriquement de céder. Dans cette comédie de Clément Michel, “Addition”, les spectateurs pourront partager un week-end avec cette bande d’amis qui, en pleine crise de la quarantaine, vont énumérer tous leurs défauts, leurs coups bas, leurs jalousies… Un véritable moment de rire et de confidences. On parie que beaucoup pourront s’identifier.

3 mai 2018

Les Théâtrales ont peut-être laissé le meilleur pour la fin avec “Les Faux British,” “une référence parmi les pièces à voir en France”, selon Mehdi Laraki. La pièce a remporté le Molière de la Comédie 2016. Imaginez une pièce où tous va de travers: les acteurs sont des amateurs, ratent leur entrée sur scène, renversent le décor… Le résultat d’une tentative pour monter leur propre pièce de théâtre à l’occasion de leur rendez-vous annuel de passionnés de roman noir.

Les Théâtrales ont programmé un total de quarante pièces depuis leur première édition. L’ensemble des pièces attirent chaque année près de 5.000 spectateurs avec un taux de remplissage de la salle du Mégarama de 80 à 85 pour cent d’après Mehdi Laraki.