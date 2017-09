En attendant le restaurant, un bateau qui ne mène pas large

Avant même de larguer les amarres, le bateau restaurant le Dauphin a fait du bruit sur les réseaux sociaux et a suscité des milliers de réactions.

Amarré au port de la Madrague, ce bateau de plaisance qui propose des formules de restauration est une véritable première pour les habitants de la capitale. Composé de deux étages, avec un étage destiné au restaurant et le second pour la balade, il a une capacité totale de trois cent sièges. Ce bateau est le fruit d'un investissement privé, il est un parmi onze autres qui ont obtenu cette année un agrément délivré par le ministère des Transports.

La trajectoire du bateau n'est malheureusement pas précisée.

La sortie en mer de deux heures est proposée au prix de 2000 dinars pour les adultes et 1500 DA pour les enfants. Un prix jugé trop élevé par les clients potentiels qui, pourtant, se disent "prêts à dépenser pour les occasions", comme nous le confie une passagère velléitaire, rencontrée aux abords du Dauphin.

"Nous voulons découvrir les bateaux de notre pays, même si on a l’occasion de le faire à l'étranger. Nous sommes fiers de ce genre d'initiative. Mes enfants sont très enthousiastes à l'idée de découvrir un bateau d'Alger" renchérit-elle.

En ce qui concerne la restauration, les responsables ont mis à la disposition des clients des formules adaptées à des budgets (ou appétits ! ) différents. Le snack offre des collations légères comme des tacos, des paninis ou des sandwichs.

Pour le "véritable" restaurant du bateau, les prix grimpent très vite. La formule avec "une entrée, un plat et un dessert" est à 8 000 dinars et il faut une réservation. Le prix comprend également la balade et une animation musicale.

Annulation des balades en mer:

Seul bémol, il peut arriver que des sorties soient annulées au dernier moment et sans que les clients en soient avertis. Hier, samedi 16 septembre, plus d'une dizaine de clients ont appris en arrivant sur place que le Dauphin ne lèverait finalement pas l’ancre. Parmi les déçus, une famille entière déplore cette annulation "surprise" :

"Nous sommes venus de très loin alors que nous avions confirmé la balade par téléphone ce matin, ce n'est pas normal."

Face à la colère des clients qui demandent des explications, les responsables justifient cette annulation par "le mauvais temps".

Pourtant, la sortie du Dauphin avait été annoncée sur la page Facebook la veille avec une capture d'écran témoignant de la météo plus que clémente.

Mais une fois l'annulation décidée à cause de la météo, elle n'a pas été indiquée sur les réseaux sociaux. Pour justifier cette absence de communication, une réceptionniste chargée de l'accueil des clients explique :

"Nous n'avions pas de connexion Facebook et ce n'est pas nous qui nous chargeons de la page de toute manière".

Face au mécontentement de ceux qui auraient tant voulu être passagers, les responsables ont fini par annoncer sur leur page Facebook que les sorties prévues "ont malheureusement été annulées à cause du vent" pour finir par remercier les clients pour leur "compréhension".

