Ouyahia entame la présentation du plan d'action du gouvernement devant les députés

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia a entamé dimanche la présentation du plan d'action du gouvernement avec comme feuille de route la concrétisation du programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en poursuivant la politique nationale de développement social pour offrir une vie meilleure au citoyen.

Cette présentation, qui se déroule en séance plénière, sous la conduite du président de l'Assemblée nationale populaire (APN), Saïd Bouhadja, sera poursuivie par un débat général qui s'étalera jusqu'à mardi, date à laquelle les présidents des groupes parlementaires devront intervenir.

La journée du jeudi sera consacrée à l'intervention du Premier ministre qui répondra aux questions des députés, avant de soumettre le plan d'action du gouvernement au vote des députés le jour même.

Evoquant mercredi dernier le Plan d'action du gouvernement, M. Ouyahia a affirmé que l'objectif premier de ce texte "très riche est de parachever la mise en oeuvre du programme du Président Abdelaziz Bouteflika, plébiscité par le peuple en 2014".

Le plan d'action du gouvernement, adopté récemment en Conseil des ministres, s'articule autour de plusieurs axes notamment la consolidation de la démocratie, la préservation des acquis sociaux et la promotion d'une économie diversifiée libérée de la dépendance aux hydrocarbures, préservation de la sécurité, la stabilité et l'unité du pays et la poursuite d'une diplomatie dynamique.

