Le Studio des Arts Vivants ouvre ses portes pour sa rentrée 2017

ART- Le Studio des Arts Vivants n’est pas qu’une salle de concert et de spectacles, c’est aussi (et surtout) une école qui offre des cours dans différentes disciplines artistiques. À l’occasion de sa rentrée prévue le 25 septembre, le studio ouvre ses portes au public du 15 au 23 septembre 2017, indique un communiqué, et invite petits et grands à venir découvrir tout ce que ce lieu peut offrir.

Avec ses huit années d’existence, ses 1000 élèves inscrits à ce jour et la diversité de son programme, le Studio des Arts Vivants est devenu “le lieu incontournable de l’enseignement et de la diffusion artistique et culturelle au Maroc.”

Une équipe de professeurs internationaux diplômés et expérimentés y donnent chaque jour des cours de musique, de chant, de théâtre, de dessin, de arts du cirque, de photographie… et de nombreuses autres disciplines artistiques. Les élèves peuvent aussi choisir entre une divers styles de danse, allant de la danse classique au hip-hop, en passant par la zumba et la danse contemporaine…

Les plus jeunes sont aussi entre de bonnes mains avec l’équipe d’enseignants spécialistes de la petite enfance pour l’éveil artistique du Studio.



“L’expérience accumulée en matière de pédagogie artistique, aussi bien dans le cadre de la petite enfance (dès 4 ans), de l’enfance que pour les adolescents et les adultes, constitue un atout majeur qui place le Studio comme le plus important Centre Culturel du Maroc”, indique le communiqué.

“La Marocaine des Arts” y organise souvent des ventes aux enchères d’œuvres d’arts de grands noms, du Maroc comme de l’étranger.

Pendant les portes ouvertes, les visiteurs pourront également découvrir, ou redécouvrir, la galerie d’art contemporain du Studio "La Galerie 38" qui se décrit comme "trait d'union entre la scène artistique actuelle et les arts vivants" et a exposé les oeuvres d’artistes locaux et internationaux tels que Nabil Ayouch, Fatiha Zemmouri, Abdoulaye Konaté…

Le Studio est également doté d’un théâtre de 600 places qui accueille tout au long de l’année des acteurs, chanteurs, et musiciens venus des quatre coins du monde, comme le groupe de musique libanais Mashrou’ Leila, la chanteuse marocaine Oum, la pièce de théâtre "Le Malade imaginaire”, le Youtubeur et humoriste Norman Thavaud, ainsi que d’autres évènements et festivals qui font souvent salle comble.