Les nouvelles séries télé les plus attendues de la rentrée 2017

SERIES TV - Les séries font petit à petit leur retour, mais la plupart attendent patiemment ce dimanche 17 septembre que la 69e cérémonie des Emmy Awards mette un officiellement un terme à la saison précédente pour à nouveau envahir les petits écrans.

Après l'été et la rentrée 2016 qui ont vu naître d'énormes succès comme "Stranger Things", "This Is Us" ou encore "Westworld", la collection 2017-2018 s'annonce un peu terne. Pas de panique cependant, quelques nouveautés semblent tout de même prometteuses.

Le HuffPost France a sélectionné ci-dessous dix séries -comédies et drames- particulièrement attendues outre-Atlantique par le public et/ou les critiques, et dont vous allez surement entendre parler dans les jours et semaines à venir.

THE DEUCE

Ça raconte quoi ? "The Deuce" suit la légalisation et l'explosion du porno dans le quartier de Times Square à New York, du début des années 1970 au milieu des années 1980. La série plonge dans un monde où la drogue fait des ravages et se penche sur les effets cette nouvelle industrie sur la ville et son économie.

Ça a quoi de si spécial ? Outre son thème qui a de quoi attirer la curiosité, la série a misé gros sur les stars. On retrouve derrière la caméra George Pelecanos et David Simon, respectivement contributeur et créateur de la série culte "The Wire" -"Sur écoute", en français. Deux des rôles principaux sont quant à eux campés par James Franco et Maggie Gyllenhaal.

C'est où et quand ? Sur HBO, à partir du 10 septembre.

AMERICAN VANDAL

Ça raconte quoi ? "Qui a dessiné toutes ces b*tes?" C'est la question que tout le monde se pose dans cette (fausse!) enquête/documentaire en huit épisodes qui expose les conséquences qu'une blague de lycéen -qui s'est amusé à taguer des phallus sur une trentaine de voitures dans le parking de son établissement- peut avoir.

Ça a quoi de si spécial ? Avec le succès de documentaires judiciaires comme "Making a Murderer" sur sa propre plateforme, Netflix a voulu parodier le genre. D'après les premiers retours, pari réussi avec cette satire de "docusérie" qui traite très sérieusement un sujet ridicule en s'autorisant des touches de comédie dans les détails. Certains parlent même de l'une des plus belles créations originales de Netflix.

C'est où et quand ? Sur Netflix, à partir du 15 septembre.

STAR TREK DISCOVERY



Ça raconte quoi ? La série se déroule une dizaine d'années avant les événements de "Star Trek", la fiction de 1966 qui est aux origines de la gigantesque saga que l'on connaît aujourd'hui. On y sera plongé en pleine guerre froide entre la Fédération et les Klingons.

Ça a quoi de si spécial ? Les fans sont impatients de voir la franchise revenir sur le petit écran, cela fait douze ans que "Star Trek: Enterprise" s'est terminée. On retrouvera par ailleurs dans ce nouveau spinoff de nombreux visages connus dont Jason Isaacs (Lucius Malefoy dans "Harry Potter") et surtout Sonequa Martin-Green (Sasha dans "The Walking Dead") dans le rôle principal.

C'est où et quand ? Sur CBS, à partir du 24 septembre.

LAW & ORDER TRUE CRIME - THE MENENDEZ MURDERS



Ça raconte quoi ? Cette anthologie (série dont le casting et/ou le thème changent à chaque cette saison), propose de faire revivre en huit épisodes le procès de Lyle et Erik Menendez, jugés coupables en 1996 d'avoir assassiné leurs parents Jose et Kitty Menendez.

Ça a quoi de si spécial ? Ce spinoff de la franchise "New York, police judiciaire" se veut dans la même veine que la série "American Crime Story" qui a connu un énorme succès avec sa première saison centrée autour du procès d'O. J. Simpson. Les téléspectateurs auront en prime le droit de voir l'excellente Edie Falco (multi-récompensée pour ses rôles dans "Les Sopranos" et "Nurse Jackie") dans le rôle principal de l'avocate chargée de défendre Lyle et Erik Menendez.



C'est où et quand ? Sur NBC, à partir du 26 septembre.

WILL & GRACE

Ça raconte quoi ? Will Truman et Grace Adler sont meilleurs amis depuis la fac et habitent ensemble à New York. Il est avocat, elle est décoratrice d'intérieur, il est homo, elle est hétéro, il est maniaque, elle est bordélique et ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre pour faire quoi que ce soit. Ils sont entourés de leurs amis Jack, superficiel et extraverti, et Karen, richissime et alcoolique, dont les manigances sont sans limite.

Ça a quoi de si spécial ? La série fait partie des plus attendues de la saison aux États-Unis où cette sitcom qui a été diffusée entre 1998 et 2006 (et a remporté pas moins de 16 Emmy Awards) fait partie des comédies cultes au même titre que "Friends". Ressuscitée après onze grâce à un épisode spécial en 2016 -pour la présidentielle- qui a récolté près de 8 millions de vues sur YouTube, "Will & Grace" s'est déjà vu garantir deux nouvelles saisons bourrées de guest stars pendant lesquelles elle promet de reprendre sa spécialité: faire rire des préjugés et des travers de la société américaine.

C'est où et quand ? Sur NBC, à partir du 28 septembre.

GHOSTED

Ça raconte quoi ? Max Jennifer et Leroy Wright sont recrutés pas le Bureau Underground, une agence qui enquête sur une série d'activités paranormales à Los Angeles. L'un d'eux y croit dur comme fer, l'autre est plus que sceptique, mais ils acceptent de faire équipe dans le but de lever le mystère autour d'une entité qui menacerait la survie de l'espèce humaine.

Ça a quoi de si spécial ? "Ghosted" réunit deux acteurs que les amateurs de comédies reconnaîtront: Craig Robinson s'est fait connaître du grand public dans "The Office" et apparaît régulièrement dans "Brooklyn Nine-Nine", Adam Scott a lui été révélé par la tordante "Parks and Recreation" et a été vu récemment dans la mini-série très réussie "Big Little Lies". Le premier épisode, rythmé et loufoque, annonce une fiction prometteuse dans son genre.

C'est où et quand ? Sur la Fox à partir du 1er octobre.

THE GIFTED

Ça raconte quoi ? Dans un monde où les mutants sont rejetés par la population et parfois traqués, un institut fait tout pour qu'une co-habitation entre humains et ces êtres aux capacités hors-normes soit possible. Quand un couple découvre que ses enfants sont des mutants, ils s'enfuient vers cette communauté et rejoignent son combat pour survivre.

Ça a quoi de si spécial ? Cette série co-produite par Marvel s'insère directement dans la saga "X-Men" au cinéma. Les premières critiques saluent le casting et les moyens conséquents qui ont été attribués aux effets spéciaux dans l'épisode pilote qui pourraient séduire au-delà des fanas de super-héros. L'attente est palpable, la bande-annonce a été vue plus de 10 millions de fois.

C'est où et quand ? Sur la Fox à partir du 2 octobre.



THE MAYOR

Ça raconte quoi ? Un jeune rappeur qui désespère de devenir célèbre entreprend de se présenter aux élections municipales pour être temporairement sous les projecteurs et promouvoir sa musique. Son plan ne fonctionne pas du tout comme prévu quand, à sa grande surprise, il se retrouve élu.

Ça a quoi de si spécial ? Certains parient tout simplement que "The Mayor" sera la meilleure nouvelle comédie de la rentrée avec son humour bon enfant et son approche touchante d'un sujet neuf et original.

C'est où et quand ? Sur ABC à partir du 3 octobre.

ALIAS GRACE



Ça raconte quoi ? La mini-série de six épisodes revient sur l'histoire vraie de Grace Marks, une bonne à tout faire accusée puis emprisonnée en 1843 pour le meurtre de son patron et d'une de ses collègues. Assurant qu'elle n'a aucun souvenir de ces actes malgré les preuves qui s'accumulent, Grace va tenter de se rappeler des événements.

Ça a quoi de si spécial ? "Alias Grace" est l'adaptation du livre du même nom de Margaret Atwood, dans lequel la romancière s'est inspirée de faits réels pour y introduire des personnages fictifs. C'est notamment à cette auteure que l'on doit "The Handmaid's Tale", terrible futur proche où les femmes et minorités sont réduites en esclavage, adapté avec brio à la télévision au premier semestre 2017.



C'est où et quand ? Sur Netflix, à partir du 3 novembre.

THE PUNISHER



Ça raconte quoi ? Après avoir réglé le compte des responsables du meurtre de sa femme et de ses enfants, Frank Castle découvre que leur mort est en fait liée à une vaste conspiration qui prend racine dans le milieu criminel new-yorkais. Il entreprend à nouveau de rendre justice à sa façon sous les traits du Punisher.

Ça a quoi de si spécial ? Le personnage du Punisher était censé n'apparaître que dans la saison 2 de "Daredevil" mais a tellement ravi les fans que Marvel et Netflix lui consacre sa propre série. Série qui sera la 6e de cet univers sur la plateforme de vidéo à la demande qui, à une exception près, s'en est bien sortie pour adapter ces comics.

C'est où et quand ? Sur Netflix, probablement à partir de la mi-novembre.