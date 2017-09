Après Paris et Londres, l'Oriental Fashion Show prend ses quartiers à Marrakech

MODE - Après Paris, Londres, Doha ou encore Baku, l'Oriental Fashion Show prend ses quartiers à Marrakech, le temps d'un week-end placé sous le signe de l'émotion. Une dizaine de créateurs nationaux et internationaux se donneront ainsi rendez-vous les 22 et 23 septembre, au coeur de l'un des joyaux de la ville ocre pour rendre hommage à la richesse culturelle du pays et mettre en lumière les merveilles de la mode orientale.

De grands noms de la couture provenant notamment du Maroc, d’Algérie, du Pakistan et de Russie, seront réunis dans le cadre enchanteur du Royal Mansour Marrakech, pour présenter leurs dernières collections. Lamia Lakhssassi, Mahe-Mi, Albert Ouaknine, Safaa Ibrahimi, Raishma ou encore Menouba feront ainsi battre le coeur de la ville ocre.



À seulement quelques jours de l’inauguration du musée Yves Saint Laurent à Marrakech, c'est également pour les organisateurs, l'occasion de rendre hommage à deux grands hommes, Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, qui ont choisi Marrakech comme ville de coeur, et de conjuguer au pluriel la mode orientale comme ils l'ont si bien fait.

C'est donc un grand moment de mode qui attend les marrakchis. Un rendez-vous que les amateurs du genre ne manqueront pas.