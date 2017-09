MANNEQUINAT - De la plonge aux podiums. L'ascension peut-être fulgurante dans le monde de la mode, tout comme la descente dans l'oubli, mais cette jeune mannequin américaine doit encore avoir la tête qui tourne après ce revirement de carrière. Si elle défile aujourd'hui pour Calvin Klein, il y a une dizaine de jours, elle travaillait dans un fast-food mexicain Chipotle au Texas, rapporte Vogue.

Alors qu'elle préparait des commandes dans l'une des enseignes Chipotle à Austin, au Texas, Remington Williams a été approchée par un agent de mannequinat. Elle a à peine eu le temps de dire "génial" qu'elle s'est retrouvée à New York pour signer son premier contrat avec DNA Models, l'agence qui se cache derrière les top models Linda Evangelista et Natalia Vodianova, explique Vogue.

When I took this quick snapshot the night we scouted #remingtonwilliams at our local #chipotle in Austin, I never expected it to be published by multiple media sources! 😂 We are so excited for her future!!! ❤️#foremanmanagement #fmscoutme #scoutingstories #texasmodels Une publication partagée par Tanni Foreman (@foremanmanagement) le 15 Sept. 2017 à 3h08 PDT

Très vite, elle a été recrutée chez Calvin Klein et a côtoyé les plus grands, Raf Simons, Sander Lak, Sies Marjan. C'est après un spot pour Marc Jacobs qu'elle est repérée pour défiler à la New York Fashion Week qui se tient en ce moment. Elle en est même devenue l'un des visages emblématiques avec sa chevelure flamboyante et ses yeux bleus/gris, précise le magazine de mode.

I put the cat in catwalk at @marcjacobs last night. Thank you so much @kegrand @bitton @themarcjacobs @diane.kendal and @guidopalau for putting this majestic show together! Une publication partagée par Remington Williams (@stuckinteenage) le 14 Sept. 2017 à 18h09 PDT

Thank you @siesmarjan for giving me the most kickass outfit! This show was a blast. (Styled by @mariecbchaix Casting by @bitton Hair by @duffy_duffy Makeup by @thomasdekluyver Music by @michelgaubert) Une publication partagée par Remington Williams (@stuckinteenage) le 11 Sept. 2017 à 6h43 PDT

It was an honor to walk the Calvin Klein as my first show. What an amazing debut. (Designed by Raf Simons. Styled by Oliver Rizzo. Hair by Guido Palau. Makeup by Pat McGarth. Casting by Ashley Brokaw.) Une publication partagée par Remington Williams (@stuckinteenage) le 7 Sept. 2017 à 19h53 PDT

À présent, elle compte, en plus du mannequinat, continuer ses études de design graphique. Un vrai conte de fées.