L'organisation mondiale du tourisme décerne à la Tunisie le prix de la meilleure vidéo de promotion touristique 2017

À l'occasion d'une session de l'Assemblée générale de l'Organisation Mondiale du Tourisme (UNTWO), la Tunisie a été annoncée gagnante de la compétition de la meilleure vidéo de promotion touristique de 2017, organisée par l'UNTWO.

La Tunisie s'est distinguée parmi plusieurs pays africains membres de l'organisation comme le Maroc, les Seychelles ou encore l'Afrique du Sud. 63 pays en tout ont participé à cette compétition. Le but étant de promouvoir le tourisme.

La vidéo gagnante est la bande-annonce de la deuxième saison de la campagne #TrueTunisia organisée dans le cadre d'une idée originale de l'Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) sous le nom de Discover Tunisia.

Ce programme vise à "faire découvrir la Tunisie aux Européens", avait affirmé Déborah Geysen, animatrice de la web-série au HuffPost Tunisie.

Produite par Bonne pioche production et développée par un des leaders mondiaux en matière de marketing et de communication, Publicis group, #TrueTunisia a été diffusée pour la première fois le 8 octobre 2015. Le premier épisode totalise près de 50k vues. Les 14 autres épisodes ont tous été diffusés dans la foulée entre le 8 et le 9 octobre de la même année et totalisent chacun entre 10k et 30k vues.

