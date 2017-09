Il partage les photos de ses cheveux brûlés dans l'explosion de Parsons Green

LONDRES - Ce sont des photos impressionnantes. Peter Crowley figure parmi les personnes qui ont été blessées ce vendredi 15 septembre, dans l'explosion du métro de Londres, à la station Parsons Green.

Sur Twitter, l'homme a tenu à partager des clichés de ses cheveux carbonisés. Interrogé par une radio locale, Peter Crowley raconte:

Chard head from the fireball at #ParsonsGreen pic.twitter.com/9yohdYuHBj

