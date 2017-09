Après Casablanca, Rabat accueille son tout premier Carrefour Gourmet (PHOTOS)

OPENING- C'est l'ouverture que les r'batis attendaient. Six mois après l'inauguration de son premier magasin à Casablanca, Place vélodrome, c’est au tour de Rabat d’accueillir son tout premier Carrefour Gourmet.

C'est sur la prestigieuse Route des Zaërs, en plein cœur du quartier Souissi, que le groupe LABEL'VIE a choisi s'installer son deuxième supermarché Carrefour Gourmet au Maroc. Ouvert ce mercredi 13 septembre, ce supermarché d'un nouveau genre regroupe à la fois un espace épicerie fine, un maraîcher, un espace poissonnerie et des produits de terroir.

C'est une expérience shopping inédite qui s'offre à la clientèle. Le nouveau magasin intègre en son sein un rayon dédié à l’art de la table ainsi que plusieurs espaces "shop in shop": la cuisine urbaine "Khos", la maison "Amoud", l’incontournable "Matsuri", ainsi que le fleuriste "flowers by Marie M". La nouveauté? "Cocotte", un nouveau concept spécialisé dans la rôtisserie de volaille fermière et la charcuterie fine Halal.



Côté parking, le groupe a mis en place un service voiturier 7/7 jours, ainsi qu'une extension pour accueillir 160 places supplémentaires.

D'autres points de vente devraient bientôt ouvrir dans le royaume, notamment à Marrakech, mais aucune date n'a pour l'instant été communiquée.