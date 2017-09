Londres: Explosion dans le métro à la station Parsons Green

LONDRES - Une explosion s'est produite dans le métro de Londres, à la station Parsons Green ce vendredi 15 septembre, ont rapporté des personnes sur place.

Selon les premiers témoignages, il s'agirait d'un sac qui a explosé. Des photos diffusées sur Twitter montrent un seau blanc en train de brûler dans un sac en plastique de supermarché. Plusieurs personnes ont été blessées et souffriraient de brûlures au visage.

BREAKING NEWS: Explosion on underground train at Parsons Green leaves commuters with facial burns https://t.co/g3cjtNAdO1 pic.twitter.com/fNVvrVB9RT — Ben Clerkin (@benclerkin) 15 septembre 2017

Witnesses report armed police presence at Parsons Green https://t.co/grroyZ2b2W pic.twitter.com/knJAQJNW0L — Metro (@MetroUK) 15 septembre 2017

La police a rapidement été envoyée sur place. "Nous avons été informés d'un incident à la station de métro Parsons Green. Les agents sont sur place. Plus d'informations dès que possible", a tweeté dans la matinée le compte officiel de la police britanniques. Les habitants ont été priés d'éviter la zone.

L'incident est considéré comme un acte "terroriste" par la police londonienne. "Nous sommes au courant que plusieurs personnes ont été blessées", a déclaré la police, ajoutant que Neil Basu, un responsable de l'anti-terrorisme, avait qualifié l'incident d'acte "terroriste". L'origine du feu n'a cependant pas été confirmée.

The Met’s Counter Terrorism Command are investigating after the incident at #ParsonsGreen tube station is declared a terrorist incident — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 15 septembre 2017

Le gouvernement a convoqué une réunion d'urgence. "Mes pensées vont à ceux qui ont été blessés à Parsons Green et services de secours qui ont courageusement fait face à cet acte terroriste", a tweeté le compte officiel de la première ministre britannique.

PM: My thoughts are with those injured at Parsons Green and emergency services who are responding bravely to this terrorist incident. — UK Prime Minister (@Number10gov) 15 septembre 2017 .@metpoliceuk have confirmed that the explosion on a train at Parsons Green Station is being treated as terrorism. https://t.co/dKZCcjEZjT pic.twitter.com/fFzOf6wNXu — Mayor of London (@MayorofLondon) 15 septembre 2017

Dix-huit personnes ont été prises en charge par les secours et conduites à l'hôpital. "Nous avons été appelés à 08H20", ont précisé les services ambulanciers, ajoutant avoir envoyé sur place "de multiples équipes" dont du personnel entraîné à intervenir dans des conditions dangereuses.

Outre les passagers souffrants de brûlures, les médias britanniques rapportent que plusieurs personnes auraient été blessées dans le mouvement de panique provoqué par l'explosion et l'évacuation du métro. "Tout le monde a été écrasé dans les escaliers, c'était un entassement humain, la ruée. C'était horrible", a confié Emma Steventon, témoin de la scène, au HuffPost britannique.

We have taken 18 patients to a number of London hospitals. None are thought to be in a serious or life-threatening condition #ParsonsGreen pic.twitter.com/3B13JznAqZ — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 15 septembre 2017

La ligne de métro a été interrompue entre les stations de Earls Court et Wimbledon.

No service between Earls Court and Wimbledon while police respond to an incident. Status updates https://t.co/RlIAuXtvDN — District line (@districtline) 15 septembre 2017

Plus d'informations à venir...