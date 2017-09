STYLE - La Maroco-suédoise Kenza Zouiten devient le nouveau visage de la campagne "Do You" de Puma marchant ainsi sur les pas, de pointures de la mode telles que Cara Delevingne et Kylie Jenner. La jeune mannequin et web influencer de 26 ans représentera la collection "Luxury Pack Stadium" pour la saison automne 2017, marquant ainsi le début d'une longue collaboration avec la célèbre marque de sport allemande.

Le but de cette campagne, baptisée "Do you", est d'encourager les femmes à se surpasser et à prendre confiances en elles. En mettant en avant des femmes de caractère de divers horizons qui assument pleinement leurs choix, tout en communiquant un message positif sur l'estime de soi et la motivation, la marque invite les femmes à ne pas compromettre leur style personnel, leur exercice ou leur style de vie. Résultat: une collection sportive très féminine, qui se pare pour certaines pièces de belles arabesques.

"Nous sommes fiers que l'une des influenceuses les plus influentes des pays nordiques, Kenza, participe à l'aventure que nous menons avec Puma Women. La collection unique représente la femme active qui ne cède à aucun compromis en matière de style. C'est exactement ce que représente Kenza", explique Sanna Jakonen, directrice du marketing Nordic Performance chez Puma, dans la presse suédoise.

Fraîchement mariée, la belle vient tout juste de convoler en justes noces le 27 juillet dernier, en disant oui à son compagnon depuis 8 ans, Aleks Subosic.

La collection Puma Luxury Pack est disponible en ligne depuis le 14 septembre et dans les magasins Stadium à partir du 21 septembre. Une deuxième collaboration serait en cours entre Puma et Kenza, et devrait sortir au printemps.