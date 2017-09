Voici le programme du 1er Festival tunisien du film d'horreur

CINÉMA- Neuf thrillers, dont deux en avant-première mondiale, sont à l’affiche de la première édition du Festival tunisien du film d’horreur (Tunisian Horror Film Festival) qui sera ouvert, vendredi soir, au cinéma le Palace à Tunis, lieu de projection du reste des films.

Le film “Mother” réalisé par Darren Aronofsky sera projeté en ouverture de ce festival du film d’horreur, le premier du genre en Tunisie. Ce nouveau thriller américain de 2h02 min a suscité, lors de sa présentation à la Mostra de Venise, beaucoup de critique.

A l’affiche de ce thriller deux acteurs, primés aux Oscars, Jennifer Lawrence et Javier Bardem qui interprètent “l’histoire d’un couple qui voit sa relation remise en question par l’arrivée d’invités imprévus, perturbant leur tranquillité”.

La clôture du festival sera avec la projection de “It” du réalisateur Andrés Muschietti, un film de 2h 15min avec à l’affiche les acteurs Bill Skarsg?rd, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard et autres. “It” met en scène l’histoire terrifiante de plusieurs disparitions d’enfants signalées dans une petite ville. Simultanément, une bande d’adolescents vont connaître leur plus grande terreur en affrontant un clown maléfique et tueur, du nom de Pennywise, qui sévit depuis des siècles.

Premier film d’une série de deux, ce thriller est l’adaptation du roman “Ca” de Stephen King, publié en 1986. Selon les médias étrangers, le second film qui est une adaptation de la seconde partie du roman, sera produit au cours de l’année 2018, sachant que le premier film est sur l’enfance des personnages alors que le second relate l’histoire des personnages devenus adultes.

Parmi les autres films, seront notamment projetés “The conjuring 2”, un thriller de 2h14mn, coécrit, co-produit et réalisé par James Wan. Ce film du genre horreur absolue est sorti en 2016. Il y aura aussi la projection de “Annaabelle” de John R. Leonetti, un film de 1h38mn sorti en octobre 2014 et “Annabelle 2”, un thriller de David F. Sandberg, sorti en 2017.

Voici le programme complet du Festival avec mention des films, dates et horaires de projection :

Vendredi 15 septembre

19h “Mother”

Samedi 16 septembre :

17h: “The conjuring 2”

19h: “Mother”

Dimanche 17 Septembre :

17h: Annabelle

19h:Annabelle 2

Lundi 18 septembre :

17h: Lights Out

19h: Don’t Breathe

Mardi 19 septembre:

17h: The Ring

19h: Ouija2

Mercredi 20 septembre:

17h: “It”

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.