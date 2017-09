Comment améliorer sa libido: Des conseils pour augmenter le désir sexuel des femmes

SEXUALITÉ- Cette semaine, une étude britannique a laissé savoir que les femmes ont deux fois plus de chances de perdre intérêt au sexe que les hommes.

L'étude, publiée dans le BMJ Open, rapporte que 34% des femmes et 15% des hommes ont perdu intérêt par rapport au sexe, et 62% des femmes et 53% des hommes disent que ce manque d'intérêt est affligeant.

Ceci dit, HuffPost Royaume-Uni s'est entretenu avec le sexologue Peter Saddington pour savoir comment retrouver sa libido. Saddington est le président du College of Sexual et Relationship Therapists à Londres. Il dit qu'il y a une myriade de raisons pour lesquelles les femmes perdent intérêt au sexe, de la maternité aux problématiques de santé mentale.

Une raison qui revient souvent au cabinet de Saddington a rapport aux enfants. "Si vous venez d'avoir des enfants ou si vous avez des enfants en bas âge et que vous vous sentez fatiguée, ou si vous n'avez pas beaucoup de temps ou bien vous ne vous sentez pas aussi attirante qu'avant, ça va avoir un impact", dit-il.

"Une autre raison dont on ne parle pas souvent est la santé mentale et la dépression. Si vous vous sentez déprimée, il y a de bonnes chances que vous perdiez votre libido".

1. Communiquer davantage

"La première chose à faire est de reconnaître la perte de libido au lieu de l'ignorer", dit Saddington.

"La deuxième chose est de commencer à en parler avec votre partenaire parce qu'il y a de bonnes chances qu'il ait remarqué et ça pourrait causer des tensions à l'intérieur de la relation. En parler met les choses sur la table. Vous reconnaissez que vous n'avez pas le même désir sexuel et que vous réfléchissez et travaillez à la question".

En effet, les gens qui ont participé à cette étude et qui étaient capables de parler de sexe avec leur partenaire étaient moins susceptibles de manquer d'intérêt par rapport à la sexualité.

2. Mettez à l'agenda un soir de sortie

Saddington croit dur comme fer aux soirs de sortie.

"Considérez avoir un soir de sortie et permettez-vous de prendre votre temps pour qu'il y ait une montée du désir plutôt que ça devienne sexuel vraiment rapidement", a-t-il dit.

"Si vous vous permettez de relaxer et de vous sentir bien avec vous-même, et que vous ne vous associez pas seulement avec votre rôle de mère débordée, par exemple, vous remarquerez peut-être que vous avez une résurgence de désir et d'intérêt".

3. Bâtissez une connexion émotionnelle

Outre la connexion sexuelle, les soirées en amoureux sont aussi importantes pour bâtir une connexion émotionnelle, selon Saddington.

"Les hommes peuvent devenir excités en pensant et en regardant des choses. Leur sexualité est beaucoup plus visuelle, tandis que les femmes ont davantage besoin d'une connexion émotionnelle", dit-il.

"Si vous passez du temps ensemble et que vous prenez le temps de jaser, vous aurez plus de chances de vouloir faire l'amour".

C'est aussi important de résoudre les autres problématiques du couple, parce qu'un ressentiment sous-jacent peut interrompre le désir.

4. Concentrez-vous sur votre santé mentale

Pour celles dont la libido a souffert à cause d'une dépression ou de l'anxiété, s'occuper de sa santé mentale peut aider.

Pour ranimer une certaine forme d'excitation, Saddington conseille de faire de l'exercice physique et de se concentrer sur des activités qui augmentent son sentiment de bien-être.

"En fait, l'exercice en général est une bonne chose parce qu'il aide à libérer différentes hormones dont les endorphines, qui vous feront sentir bien à propos de vous-même. Et si vous vous sentez bien à propos de vous-même, vous avez plus de chances de vous sentir sexuelle".

5. Continuez le travail

Le sexologue a dit qu'il a été témoin de femmes plus âgées qui sont entrées dans de nouvelles relations, mais qui ont ensuite vécu une perte de désir sexuel à mesure que le temps avançait. "Au début, il y a du désir, il y a des liens affectifs, mais ça change très rapidement et ça fait partie du processus de vieillissement de ne pas avoir une libido aussi élevée", dit-il.

Saddington rappelle qu'il est important de travailler sur ses relations comme sur sa libido. Il conseille de prendre le temps de le faire pour améliorer son désir sexuel.

6. Ne pas s'inquiéter

Si vous êtes inquiète à propos de votre manque de désir sexuel, dites-vous que vous n'êtes pas la seule. C'est courant pour les hommes comme les femmes d'avoir une baisse de libido.

"Il peut avoir des raisons physiques pour ça - la maladie, la fatigue, l'anxiété, se sentir débordé- et il y a des raisons psychologiques - devenir parents, le stress au travail, l'anxiété, la dépression. Ça peut être un mélange de raisons et ça arrive que les niveaux de libido de chacun ne soient pas les mêmes en même temps. Il faut aussi normaliser le fait que tout le monde a des périodes où ils ne sont pas sexuels. C'est vraiment à propos de comment vous le gérer. C'est mieux d'en parler plutôt que de l'ignorer ou de l'oublier".

Une baisse de libido peut arriver à toutes, et chacune est en mesure de travailler là-dessus à son rythme et à sa façon. Avec ces quelques trucs, vous serez mieux outillée pour reprendre le contrôle de votre libido, et ce, une journée à la fois.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Royaume-Uni a été traduit et adapté de l'anglais.

