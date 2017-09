Une bibliothèque dans la ville de Paris portera le nom de la romancière et écrivaine algérienne Assia Djebar, membre de l'académie française décédée en février 2015 à l'âge de 78 ans, à Paris des suites d'une longue maladie.

La nouvelle bibliothèque sera située dans la rue Lagny, au 20e arrondissement à Paris. Selon un tweet de Jacques Baudrier, conseiller de la ville de Paris, la bibliothèque ouvrira ses portes au mois de décembre prochain.

La nouvelle bibliothèque rue Lagny #Paris20 s'appellera Assia Djebar

Écrivaine algérienne membre Académie Française

Ouverture décembre 2017 pic.twitter.com/IKNs4gpSye — Jacques Baudrier (@jacquesbaudrier) 12 septembre 2017

L'établissement, dont une maquette a été partagée par la même source sur Twitter, devrait s'étendre sur une surface de 1038 m2 et collectionnera à terme environ 35.000 documents.

Née le 30 juin 1936 à Cherchell dans la wilaya de Tipaza, Assia Djebar, de son vrai nom Fatma-Zohra Imalayène, est une brillante historienne, écrivaine et membre de l'Académie française, l'auteure de "La Soif", "Les Impatients", "Le Blanc de l'Algérie", "Loin de Médine" et de plusieurs autres romans, nouvelles, poésies et essais.

Elle a également marqué de ses mots et de son combat le théâtre et le cinéma, tout en exerçant le métier de professeur d'histoire contemporaine, de cinéma et de la littérature française; d'abord à la faculté de lettres de Rabat au Maroc, à l'Université d'Alger au lendemain de l'indépendance, et à l'Université de New York.

Les œuvres de celle qui a dit "j'écris avec un sentiment d'urgence contre la régression et la misogynie" ont été traduites dans 21 langues.

LIRE AUSSI: Assia Djebar, une Immortelle

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.