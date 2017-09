Achèvement de 53% des schémas directeurs d'aménagement touristique au niveau national

Algiers, Algeria: Our Lady of Africa Catholic basilica, built on the hill above the Bologhine area - designed by Jean Eugene Fromageau, diocesan architect of Algiers - Byzantine style - French colonial architecture | mtcurado via Getty Images

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hacène Marmouri a souligné, jeudi à Tissemsilt, qu"un taux de 53 pour cent des schémas directeurs d'aménagement touristique (SDAT) au niveau national sont achevés.

Dans un point de presse en marge de sa visite d'inspection dans la wilaya, M. Mermouri a indiqué que plusieurs plans sont achevés dans des wilayas du pays et l'exécution de certains a été lancée, indique l'APS;

Eu égard à la difficulté financière que connait le pays, un accord est passé avec le privé pour mettre en œuvre ces plans directement après la remise des actes de concession.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que son département s'est déjà lancé dans la préparation de l'accueil de la saison touristique au Sud pour lequel une commission a été créée composée de plusieurs secteurs concernés.

Il a ajouté, dans ce cadre, qu'un programme sera appliqué avec le concours de certains partenaires, surtout privés, en plus du travail de promotion qui sera annoncé au temps opportun à partir de Tamanrasset et Djanet à l'occasion du déplacement d'une délégation composée de personnalités nationales connues, de journalistes et de membres de représentations consulaires.

A propos des préparatifs de l'activité du tourisme saharien, M. Mermouri a souligné qu'une grande volonté anime les secteurs concernés surtout avec l'octroi des visas aux touristes étrangers, tout en saluant les efforts du ministère des Affaires étrangères qui a facilité les procédures où le touriste étranger peut actuellement obtenir le visa d'entrée en Algérie dans deux à trois jours.

Il a ajouté que son département ministériel est optimiste quant à l'arrivée de touristes en Algérie avec une hausse considérable, affirmant que toutes les conditions sont réunies pour la réussite de la saison touristique.

Dans le domaine du tourisme balnéaire, il a expliqué que le ministère a enregistré avec grande satisfaction le succès de la saison touristique de l'année en cours eu égard aux chiffres avancés par la Direction générale de la protection civile indiquant que 130 millions d'estivants ont fréquenté les plages, nonobstant les hôtels ayant affiché complets durant la saison estivale et l'hébergement chez l'habitant.

M. Mermouri a annoncé une action conjointe entre son département et les autorités de wilaya de Tissemsilt pour lancer une étude et réaliser des structures touristiques au niveau du parc national de cèdre de Théniet El Had qui doivent être intégrés avec le milieu forestier et montagneux, ainsi que le lancement prochain de la réalisation de schémas d'aménagement de cet espace naturel pittoresque.

Le ministre prévoit une augmentation de la capacité d'accueil du parc hôtelier de la wilaya de Tissemsilt à l'avenir à cinq fois plus, soit 1.200 lits à la faveur des projets qui seront lancés bientôt.

Le ministère exige dans l'octroi de permis pour la réalisation d'établissements hôteliers des standards internationaux adaptés avec les hôtels de 4 étoiles, a-t-il rappelé signalant qu'une réflexion est engagée avec le wali de Tissemsilt pour la réalisation de nouvelles stations thermales dans la région partant du constat que la wilaya enregistre une dynamique touristique à la faveur de la volonté des autorités de wilaya, des investisseurs privés et des citoyens.

Hassan Mermouri a insisté, en inspectant le projet de réalisation d'un hôtel trois étoiles à Theniet El Had, sur la réservation dans les hôtels de stands pour exposer les produits artisanaux.

En visitant une exposition organisée à la maison de l'artisanat et des métiers, le ministre s'est engagé à prendre en charge le problème de commercialisation dont souffrent les artisans de la wilaya en trouvant des espaces de vente de leurs produits avec la coopération des autorités de la wilaya.

Le programme de la visite du ministre dans la wilaya de Tissemsilt a porté aussi sur l'inspection du projet de réalisation d'un camp de jeunes proche du parc national des cèdre, la pose de la première pierre du projet de réalisation d'une résidence touristique dans cette forêt et la présentation d'un exposé sur le parc El Medad.

Dans la commune de Tissemsilt, M. Mermouri a présidé une cérémonie de remise d'arrêtés de locaux à usage professionnel à des femmes artisanes et donné le coup d'envoi d'une session de formation sur le mode de gestion d'une micro-entreprise artisanale et de fabrication de gâteaux traditionnels, outre l'inauguration d'un hôtel 4 étoiles et la remise de décisions de terrains d'assiettes et de permis de construire à des promoteurs dans le cadre de la concession.

Le ministre a inspecté les travaux de fonçage d'un puits d'exploration de source thermale à Sidi Slimane et posé la première pierre du projet de réalisation d'une station thermale dans le cadre de l'investissement privé.

Il a, en outre, écouté deux exposés sur l'étude d'attrait, protection et réaménagement des sources thermales de cette collectivité locale et d'aménagement du site d'investissement touristique au titre du fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales.

Dans la commune de Boukaid, le ministre a visité le site touristique "Soltane et Soltana" dans la forêt d'Ain Antar et a pris connaissance, à travers deux exposés, d'études de réalisation de pistes touristiques au sein de cet espace naturel et d'aménagement du site d'investissement touristique à proximité du camp de jeunes implanté dans cette forêt.

M. Mermouri a présidé également la signature de deux conventions entre les directions de l'emploi, du tourisme et de l'artisanat, la chambre d'artisanat et des métiers, la chambre de commerce et d'industrie "Ouarsenis" et la chambre d'agriculture portant sur la tenue d'expositions, l'acquisition de matières premières pour les artisans et l'encadrement spécialisé.