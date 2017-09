À 17 ans, la Tunisienne Salyma El Beya Bouchrara publie son premier livre culinaire "Cooking with Selly" (INTERVIEW)

CUISINE- Salyma El Beya Bouchrara a seulement 17 ans et elle a déjà publié son premier livre culinaire "Cooking with Selly". Son livre est un premier aboutissement des années de la jeune fille passées dans les fourneaux. Car, elle a commencé tôt à s'adonner à son passe-temps favori, en l'occurrence, cuisiner.

Dès l'âge de 7 ans, elle entre en cuisine pour ne plus en sortir, raconte-t-elle, au HuffPost Tunisie. À 13 ans, elle a créé son blog culinaire.

Le bilan est prometteur, la jeune femme manie aussi bien le salé que le sucré, la cuisine tunisienne et étrangère.

Elle propose aux lecteurs à travers "Cooking with Selly"des recettes de gâteaux, de tapas, de plats et de petites gourmandises sur le pouce. (diaporama ci-dessous)

"La cuisine est une sorte de vocation pour moi. Je n'étais pas spécialement influencée par mon entourage; je voyais certes ma grand-mère et mes tantes cuisiner mais ce n'était pas ça mon déclic. Mon amour pour les gourmandises était très instinctif", explique-t-elle.

Un don donc, qu'elle a cultivé toute seule, mais non sans l'encouragement de ses parents: "Ma mère voyait ça d'un bon oeil, me laissait faire, elle trouvait que c'est une occupation saine. Quant à mon père, il était certes plus angoissé à l'idée que sa petite fille cuisine avec des couteaux et autres objets 'dangereux' mais le résultat final lui plaisait".

Salyma ne compte pas faire de son savoir-faire une profession. "J'ai peur qu'en faire mon métier tue ma passion". La jeune femme, qui étudie actuellement à Boston, aux États Unis, se consacre pour le moment à ses études. Le plaisir de cuisiner et de partager ses délices demeureront intacts, assure-t-elle.

