Selena Gomez a subi une greffe de rein pour combattre son lupus

PEOPLE - Selena Gomez a posté jeudi 14 septembre une photo d'elle le sourire aux lèvres. Pourtant, la jeune femme vient de subir une greffe de rein, une intervention rendue possible par le don de son amie Francia Raisa. Sur la photo, les deux femmes se tiennent par la main, allongées dans leurs lits d'hôpital, se lançant des regards plein d'amitié.

La chanteuse, qui souffre d'un lupus, une maladie auto-immune, publie également deux autres clichés où on découvre sa cicatrice et son ventre amaigri (cliquez sur les flèches à gauche et à droite de l'image pour faire défiler les photos). Dans la légende, elle tient à rassurer ses fans, expliquer son silence et remercier ses proches.

"Je sais que certains de mes fans ont remarqué que j'ai fait profil bas pendant l'été et se demandaient pourquoi je n'assurais pas la promotion de ma nouvelle chanson, dont je suis extrêmement fière. Mais j'ai appris que j'avais besoin d'une greffe de rein due à mon lupus. C'était ce dont j'avais absolument besoin pour préserver ma santé. J'avais vraiment hâte de partager tout ça avec vous. Avant tout je tiens à remercier publiquement ma famille et l'incroyable équipe de docteurs pour tout ce qu'ils ont fait pour moi avant et après l'opération. Enfin, il n'y a pas de mots pour dire à quel point je remercie mon amie Francia Raisa. Elle m'a fait le cadeau et le sacrifice suprême en me donnant son rein. Je suis tellement reconnaissante. Je t'aime tellement ma sœur. Le lupus est une maladie encore trop méconnue mais des progrès sont réalisés. Pour plus d'informations sur le lupus, s'il vous plait, allez sur le site internet de l'organisation Lupus Research Alliance."

Ce n'est pas la première fois que Selena Gomez, qui sera à l'affiche du prochain film de Woody Allen, évoque publiquement sa maladie. C'est en octobre 2015, dans une interview au site Billboard, que la chanteuse avait révélé souffrir d'un lupus, qui se caractérise par un dysfonctionnement du système immunitaire.

La maladie s'attaque aux cellules de l'organisme et les détruits, entraînant dans certains cas de graves conséquences. La petite-amie du rappeur The Weeknd avait d'ailleurs affirmé avoir risqué un AVC. Mais surtout, elle souhaitait mettre un terme aux rumeurs causées par son absence médiatique.