Prix de l'entrepreneur social: Qui sont les 3 lauréats marocains distingués par Orange?

ENTREPRENEURIAT- Le Prix Orange de l’Entrepreneur Social (POSEAM), qui récompense le meilleur "projet d’entreprise innovante et responsable" en Afrique et au Moyen-Orient, vient de divulguer, pour le Maroc, les noms des trois lauréats de cette 7e édition sur le plan national.

Bravo aux 3 gagnants de la phase nationale #POESAM2017

1er prix : Warning

2ème prix : Bac Facile

Auréolé du premier prix pour l'application mobile Warning, Ayoub Benyahya remporte la somme de 100.000 DH, tandis que Abderrahmane Benfath se voit décerner 70.000 DH pour son site pédagogique Bacfacile, et que Tawfik Abbouza s'octroie le 3e prix d'une valeur de 40.000 DH, récompensant le projet écologique Saneco. Tous trois bénéficieront également d’un accompagnement dans les locaux de MediTelecom pendant 6 mois à partir du mois de novembre prochain en Afrique du Sud, afin de développer leur projet davantage.

Mais la compétition ne s'arrête pas là puisque la prochaine étape consiste en un vote international, qui mettra en concurrence 51 candidats d’Afrique et du Moyen Orient. À la clé, en plus de bénéficier de conseils de professionnels dans le domaine de la création et du financement de jeunes entreprises, le trio de tête remportera un 1er prix de 25.000 euros, un 2e prix de 15.000 euros et un 3e prix de 10.000 euros.

Mais au fait, quels sont les trois projets marocains qui s'apprêtent à poursuivre la compétition?

1er Prix: WARNING d’Ayoub Benyahya

Il s'agit d'une application mobile innovante qui a pour but de partager et recevoir, en temps réel, des alertes routières avec la communauté. Alliée à une plateforme collaborative autonome, cette application a pour objectif d’alerter le conducteur quand il se trouve en zone de danger, grâce à des alertes envoyées par d’autres personnes présentes à proximité. Ceux qui n’ont pas de smartphones pourront aussi bénéficier du service en s’abonnant aux alertes SMS. "Warning" vise aussi à mettre à la disponibilité des conducteurs un bouton connecté, à installer dans la voiture, facilitant l’accès aux alertes tout en garantissant la sécurité de l'automobiliste qui n’aura pas besoin de manipuler son téléphone lors de la conduite.

2e Prix: BACFACILE d’Abderrahmane Benfath

Qualifié de "meilleur site pédagogique du pays" par son concepteur. Comment ça marche? Les élèves de tous les niveaux scolaires et de toutes branches peuvent profiter d’un grand nombre de vidéos HD tournées par des enseignants spécialisés. Ces derniers y expliquent de nombreuses leçons et propossent les solutions d’une multitude d’exercices. Le site met aussi à la disposition des élèves une bibliothèque d'anciennes épreuves des examens régionaux et nationaux avec leurs corrections sous format PDF.

3e prix: SANECO de Tawfik Abbouza

Cette Startup a pour but d’introduire un réseau de toilettes sèches, "une première au Maroc" selon Tawfik Abbouza. Sa mission: sensibiliser les Marocains à l’importance des économies d’eau pour une approche écologique. Les cabines proposées seront caractérisées par un design marocain, ainsi que des systèmes de nettoyages et maintenances très développés. "Un projet très ambitieux", selon Tawfik, mais "une bonne solution au problème de manque d’eau qui menace notre pays".