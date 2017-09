Une fillette décède lors de son séjour à Annaba, la famille va porter plainte contre l'hôtel

Selon des informations rapportées par nos confrères de France 3, Sarah, une petite fille de 9 ans originaire de Roubaix (Nord de la France), est décédée le vendredi 1er septembre alors qu'elle séjournait avec sa mère dans un hôtel de luxe à Annaba.

"Quand je suis rentrée le jeudi soir, je suis tombée par terre et j'ai vomi. Mais je me suis relevée, j'ai branché mon appareil contre l'apnée du sommeil et je me suis endormie. Vers 11 heures, mon voisin avait apporté des gâteaux pour l'Aïd. J'ai voulu réveiller Sarah. Je pensais qu'elle faisait semblant de dormir mais en fait, elle était déjà violette. Elle était morte", a indiqué à France 3 la maman, Schéhérazade Gueroui.

D'après l'avocat de la famille, le décès aurait été causé par une intoxication au monoxyde de carbone: "il est possible qu'il y ait eu un dysfonctionnement dans l'hôtel, au niveau du système de ventilation, par exemple", a affirmé Me Damien Legrand à France 3.

Une plainte devrait être déposée en France mais aussi en Algérie. Pour cela, Schéhérazade Gueroui doit d'abord récupérer les résultats de l'autopsie. Une enquête a été ouverte en Algérie pour déterminer les circonstances du drame.

