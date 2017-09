Voilà une nouvelle qui ravira les fêtards et les amateurs de musique électronique. Une boite de nuit tunisienne figure parmi les meilleurs clubs techno au monde. Il s'agit du "Terminal 2 B", un club situé à Gammarth en rénovation depuis quelques mois et devrait rouvrir ses portes dans les prochaines semaines selon PeopleBeats.

En effet, selon une carte du clubbing dans le monde élaborée par un jeune français Matthieu Rodrigues, "Terminal 2 B" est le seul club d'Afrique du Nord à figurer dans la liste dont le nombre de boites de nuit répertoriées se monte à environ 470.

Cette carte qui retrace les meilleurs clubs du globe a été conçue dans le but d'aider les voyageurs en quête de fêtes et de bonne musique à trouver les bonnes adresses. "Avec cette carte, je voulais rassembler des clubs avec une programmation plus pointue house/techno principalement" a-t-il expliqué dans interview accordée à Traxmag.

Il s'agit d' "un travail collaboratif, où chacun pourra apporter ses suggestions" a-t-il encore ajouté en précisant que c'est à lui de valider par la suite l'ajout du club dans la liste afin de garder la crédibilité. "Certaines listes existent déjà sur internet mais ce type d'initiative, sous forme de carte, est très probablement une première" a-t-il souligné.

Pour l'instant, la majorité des clubs se situent en Europe mais la carte se développe peu à peu avec la contribution des internautes où chacun pourra ajouter son club préféré dans la liste.

