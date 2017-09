Se faire agrandir le pénis en Tunisie: Le reportage de Jeremstar chez Thierry Ardisson

INSOLITE-Agrandir le pénis, c'est possible et ça se passe en Tunisie. L'ancien participant à l'émission de télé-réalité "Secret Story", Sacha, l'a essayé et il en ravi. C'est le journaliste français Jeremstar qui a suivi le périple tunisien de Sacha dans le cadre de sa chronique dans l'émission de Thierry Ardisson, "Les Terriens du dimanche" sur la chaine de télévision française C8. (vidéo ci-dessous)



Se faire agrandir le pénis en Tunisie - Les... par salutlesterriens

Sacha explique que se faire agrandir le pénis est pour lui "un plaisir personnel" et "fun". Toutefois, le chirurgien tunisien lui a expliqué, comme le montre le reportage, que l'élargissement ne peut être que de 1 cm de diamètre après une injection d'une masse graisseuse.

À noter que cette opération est appelée la pénoplastie et elle vise l'augmentation de la circonférence de la taille du pénis.

Aux interrogations des invités de l'émission sur le choix de la Tunisie pour ce genre d'opérations. Jeremstar explique que la Tunisie est connue pour son tourisme médical et les gens sont attirés par les bas prix. Quant au suivi des patients, il se fait via WhatsApp ou Skype, d'après le journaliste français, qui vante, par ailleurs, le professionnalisme des chirurgiens tunisiens.

