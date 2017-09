Youssef Halaoua, ce franco-tunisien qui plaidera pour les JO 2024 à Paris, en arabe devant le comité olympique (INTERVIEW)

PORTRAIT- Originaire de Bizerte, Youssef Halaoua est très attaché à la Tunisie, au point de mettre en avant sa tunisianité pour défendre la candidature de Paris, ville-hôte pour les Jeux olympiques d'été en 2024, en tant que membre du comité de candidature Paris 2024, chargé de la thématique jeunesse.

C'est ce 13 septembre à Lima, au Pérou, lors de la 130e session du Comité international olympique (CIO) qu'aura lieu la désignation de la ville qui accueillera les JO 2024. À cette occasion, Youssef Halaoua tiendra un discours plaidant pour la ville de Paris. Son discours sera, en partie, en arabe, confie-t-il au HuffPost Tunisie.

"Mon discours en arabe est hautement symbolique, il exprime ce qu'est la France aujourd'hui:un pays multiculturel. L'arabe fait partie de la France et elle l'une des plus belles langues au monde. L'arabe renvoie également aux liens forts qui unissent la France aux pays arabes", explique Youssef Halaoua, depuis Lima.

Youssef Halaoua représentera le mariage fructueux des cultures; celle de la France et celle de la Tunisie: "Mon témoignage personnifie les valeurs olympiques comme le brassage culturel, la tolérance, l'excellence, le respect. Le sport comme école de vie, en somme. En tant que Tunisien et fier de l'être et en tant que Français qui oeuvre au progrès de mon pays, je suis la preuve que porter deux cultures est une richesse et non un obstacle", a-t-il avancé.

Le jeune homme s'inquiète du fait que les relations entre ces deux cultures sont constamment analysées sous le prisme sécuritaire. "Entre temps, il y a des gens, qui incarnent la mixité culturelle, et qui portent de l'énergie, des opportunités, de l'optimisme à la France".

Il fait partie de ces gens là. En effet, l'excellence imprègne le parcours de Youssef Halaoua. Après de brillantes études à Sciences Po Paris, conjointe avec une carrière professionnelle en tant que journaliste à Public Sénat, consultant et traducteur, il part en stages dans plusieurs pays; Barcelone, Abou Dabi et Tripoli. Il intègre par la suite le comité de candidature Paris 2024.

Ses atouts: Sa passion pour le sport et sa proximité avec les jeunes, autre levier du plaidoyer des JO Paris 2024. En effet, il est chargé de la coordination des travaux du comité consultatif des jeunes, le "comité Génération 2024" qui est composé de 24 jeunes d’horizons divers (athlètes olympiques et paralympiques, étudiants, entrepreneurs, journalistes, YouTubeurs, etc.).

C'est donc en tant que jeune et franco-tunisien que Youssef Halaoua hissera l'étendard de la ville de Paris pour les JO 2014 en langue arabe face au comité olympique.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.