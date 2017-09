Le char Tunisien à la Techno Parade de Paris: La liste des artistes dévoilée

Rendez-vous annuel célébrant la musique, depuis 19 ans maintenant, la Techno Parade à Paris rassemble autour de 400.000 personnes. Les amoureux de la musique électronique surtout, mais d'autres genres aussi, parcourront les rues de Paris, derrière les chars et dans la musique qui les accompagnera tout au long.

S'habillant d'une ambiance carnavalesque certes, la Techno Parade est surtout une "manifestation culturelle", comme l'avait souligné Raphaël Bosch-Joubert, secrétaire de Technopol, lors de la conférence organisée à l'Institut Français de Tunis, en juin 2017.

Pour la 3e année consécutive, le char "We Are Tunisia et Sound of Carthage" représentera la Tunisie le 23 septembre 2017.

"Cette année pour la troisième fois, on va encore accueillir un char tunisien et on est très contents. L'année dernière, je me suis éclaté sur ce char, avec une sélection d'artistes très pointue, de qualité" avait déclaré Raphaël Bosch-Joubert.

Pour cette 3eme édition, 8 DJs tunisiens chaufferont la foule, avec la présence notoire de Hassen Doss, qui jouera une chanson spécialement composée pour la Techno Parade, "un mélange entre Stambeli, Aissaoui et surtout un timbre africain" avait-il annoncé lors de la conférence de presse.

"Un autre grand nom de la scène sera présent en tant qu’invité surprise" écrit-on sur la fiche de présentation du char tunisien, sur le site de la Techno Parade. Parlent-ils de Yasmine Azaiez? En tout cas, dans la line-up, son nom apparait.

Idriss D

Marwan Sabb

YassineFt01

Danjer

Maroo

Aladino

Lanx Van Naamene

DeusEx

Hassen Doss

Yasmine Azaiez

