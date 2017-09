Quels soins apporter à notre peau pour prendre d'assaut l'automne en beauté ?

Oui, l'automne n'est pas si loin - et comme tout changement de saison, c'est un choc pour la peau. Quels soins prodiguer à notre épiderme pour lui permettre de passer en beauté ce cap de l'automne? Nos confrères de HuffPost Québec ont interrogé Emilie Ruccia, du Centre de beauté DermaLounge à Montréal.

HuffPost Québec: En quoi la fin de l'été est-elle propice côté peau?



Emilie Ruccia: C'est la période rêvée pour faire des soins en institut. Ceux qu'on ne peut pas faire lorsqu'on s'expose ensuite au soleil. Par exemple: les soins pour faire disparaître la couperose ou stimuler le collagène. Pour être plus précise, il s'agit de dermabrasion, de traitement des tâches pigmentaires, de photorajeunissement. Prenons la dermabrasion, ce n'est pas un soin invasif. Il consiste à retirer la couche superficielle, ça booste la peau et donne un magnifique coup d'éclat!

Sur quoi faut-il se concentrer côté geste du quotidien?



L'hydratation, plus que jamais. L'arrivée du froid entraîne la sécheresse de la peau ainsi que le chauffage. L'épiderme a encore plus besoin de nutriments.

Quels sont les soins incontournables?



Bien se démaquiller, c'est primordial, et utiliser les bonnes crèmes et sérums. Voici ce que chacune de nous devrait avoir dans sa salle de bain: un bon nettoyant, une lotion tonique à appliquer après s'être démaquillée, un sérum pour le visage, une crème contour des yeux et puis une crème de soin. Chaque soin a son rôle et son impact. Par exemple, le contour des yeux est extrêmement mince et fragile, il faut absolument utiliser les crèmes spécifiques à cette zone qui est plus mince que tout le reste du visage (24% de l'épaisseur du reste du visage). Autant dire qu'il faut en prendre particulièrement soin.

Combien de fois par semaine faut-il s'exfolier?



Deux fois par semaine le matin ou le soir. Mais encore une fois, il est important d'utiliser le bon exfoliant. Si vous avez une peau fine et fragile, attention à ne pas l'irriter avec des produits trop agressifs. Quant aux masques, 2 à 3 fois par semaine. Lorsqu'ils ne se rincent pas tels que les masques hydratants, vous pouvez les conserver toute la nuit. Ce ne sera pas le cas d'un masque à l'argile qu'il faut absolument retirer.

