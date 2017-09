Ce couple n'a pas laissé l'ouragan Harvey gâcher son mariage

OURAGAN - Shelley et Chris Holland devaient s'unir dans leur église locale le 2 septembre dernier, mais la chapelle s'est retrouvée inondée par le passage de l'ouragan Harvey qui a coûté la vie à des dizaines de personnes. Le couple a révélé comment il s'est malgré tout uni, en dépit des dégâts causés par la catastrophe qui a réduit à néant l'organisation de leur cérémonie.

C'est en particulier grâce à l'aide de deux âmes bienveillantes que les deux amoureux sont désormais mari et femme. Les photos de leur mariage ne ressemblent à aucunes autres.

Dans un post sur la page Facebook d'Ellen DeGeneres, Shelley explique comment leurs plans ont été chamboulés :

"Mon mari et moi avons perdu tout ce que nous avions organisé depuis ces six derniers mois pour notre mariage prévu le 2 septembre. Cela incluait le gâteau de mariage, la salle de réception, la chapelle, le traiteur et tellement d'autres détails. Ça m'a brisé le cœur, pas seulement parce que j'étais la mariée mais surtout à cause de tous les dommages que ça a laissé dans l'église du pasteur que nous avions choisi.

Sa maison était complètement détruite, son église était recouverte par plusieurs mètres d'eau. Et pourtant, le pasteur et le coordinateur du mariage nous ont trouvé une nouvelle chapelle pour que nous puissions poursuivre la cérémonie."