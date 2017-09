Cette maman a inventé des dépliants pour lutter contre les stéréotypes filles/garçons

THÉORIE DU GENRE - "Pour que les petites filles et petits garçons puissent être et aimer ce qu'ils veulent, sans qu'on les emmerde". Le ton est donné. Élise, maman d'un petit garçon et auteure du blog "Maman Rodarde!" a décidé de lutter contre les théories sexistes visant les enfants, à l'aide de dépliants, téléchargeables via son site internet.

Le principe? Chaque petite fille ou petit garçon peut se rendre compte, grâce à une célébrité prise en exemple, que les activités habituellement stéréotypées sont ouvertes à tous et toutes. Cette idée ludique et efficace part pourtant d'un fait banal:

"Au parc, mon fils s'est pris une remarque de grands ados qui squattent les bancs et roulent un peu les mécaniques, parce qu'il portait du vernis à ongles. J'ai vu mon enfant se replier sur lui même, en étant hyper triste. A chaque fois que je montais au créneau pour prendre sa défense, et pour dire aux autres 'mais regardez, il n'y a pas de soucis avec ce vernis', je le voyais retrouver son insouciance. C'était un changement physique, très visible, radical. Cela m'a vraiment impactée. Je voulais vraiment donner aux enfants un moyen de se défendre", explique Élise au HuffPost.

Mais le travail de recherches a été fastidieux: trouver une célébrité dont l'exemple sera éloquent pour les petits n'est pas chose aisée.

Élise raconte au HuffPost: "Ce qui s'est posé très vite, c'est qu'il fallait des célébrités que les enfants avaient des chances de connaître: Zlatan Ibrahimovic, Johnny Depp, parce que beaucoup d'entre eux ont vu Pirates des Caraïbes". Mais en creusant, la jeune femme s'aperçoit que l'acteur est loin d'être irréprochable.

"Ce n'est pas quelqu'un qui constitue un modèle éthique: il a quand même été accusé par son ex-femme de violences. Au début, je me disais que ce n'était pas grave, le but étant d'impacter l'esprit de la personne en face. Mais j'ai eu pas mal de remarques, et vu que que je m'étais posé la question moi-même, pourquoi ne pas trouver des personnes qui ont autant de poids niveau notoriété, mais qui sont 'clean' au niveau personnel, qui peuvent être des modèles au niveau humain".

Ainsi, à la question "Les garçons peuvent-ils aimer les paillettes?", Élise cite les Daft Punk ou encore Elton John. Pour les filles, Marlene Dietrich ou encore Diane Kruger servent de modèles pour "Les filles peuvent-elles porter des pantalons et des cravates?", photos à l'appui.

Un outil que les parents attendaient

Disponibles depuis six jours en téléchargement gratuit, les dépliants ont d'ores et déjà été consultés près de 10.000 fois. Un succès encourageant, dont la blogueuse se félicite: "J'ai eu énormément de remerciements des parents, j'ai vraiment senti que c'était un outil qu'ils attendaient et dont ils avaient besoin. Une maman l'a montré à son fils, il adore, et il commence même à chercher ses propres exemples à lui. Cela démontre que les enfants arrivent à se l'approprier, c'est super", affirme-t-elle.

Un outil indispensable, pour lutter contre les idées préconçues, attribuées à plusieurs facteurs présents au quotidien. Élise poursuit:

"Au contact des autres enfants, ou de l'école, j'ai entendu mon fils à maintes reprises me sortir des énormités, comme 'cette couleur n'est pas pour les garçons'. Il y a une espèce de chape de plomb de sexisme qui pèse sur les enfants, qui les modèle dès l'âge de 2 ou 3 ans. Quand il y en a un qui sort de la norme, parce qu'il met du vernis, parce qu'il porte des paillettes ou qu'il s'habille en rose, il se prend des remarques, parce qu'ils ont été nourris par des principes stéréotypés".

Nouveaux dépliants antisexistes filles en ligne ! Au programme : des scientifiques, des gameuses, des guerrières... https://t.co/ONAPURy8nt pic.twitter.com/ZXUgeYxtRP — La Brigade Anti-slip (@MamanRodarde) 13 septembre 2017

Et même le marketing véhicule ces fameux principes, notamment dans les magasins de jouets, où "tout est tout bleu d'un côté, tout rose de l'autre", relate la jeune femme.

"Je me rappelle d'une trottinette, avec deux packagings différents pour le même modèle: un rose pour les petites filles, un bleu et rouge pour les petits garçons. Quel est l'intérêt? Par exemple, j'ai un petit garçon, si un jour j'ai une petite fille, je dois me dire qu'il lui faut la bonne couleur et racheter une deuxième trottinette? On façonne des individus, on leur plaque des identités ou des désirs qu'ils n'ont pas forcément. Je veux que mon enfant soit lui-même."

Vers une diffusion nationale?

Mais "Maman Rodarde!" ne compte pas s'arrêter là. Contactée par de nombreux professeurs, ou encore des "bibliothécaires qui essaient de diffuser les dépliants sous forme d'affiches dans les salles de classe", elle souhaite désormais que le message ait une portée nationale.

[Update] J'ai optimisé mon insomnie en corrigeant les dépliants antisexistes pr les garçons. Pdf à jour sr le blog :https://t.co/10GGKRX41v pic.twitter.com/tz3Yl7BdMh — La Brigade Anti-slip (@MamanRodarde) 9 septembre 2017

"Quand j'ai vu à quel point cela parlait aux gens, que je me suis rendue compte que c'était simple, efficace et pas cher, j'aimerais bien me tourner vers Marlène Schiappa ou Jean-Michel Blanquer pour voir si une diffusion n'est pas possible. Sinon j'ai aussi dans l'idée de chercher un éditeur, et de les traduire en plusieurs langues. Deux mamans se sont déjà proposées pour les traduire en anglais". L'appel est lancé.