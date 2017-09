Les bulletins et manuels scolaires seront bientôt numérisés

Les parents d'élèves pourront bientôt consulter les bulletins scolaires de leurs enfants sur Internet, sans avoir à se déplacer aux établissements scolaires à chaque fin de trimestre. L'inspecteur général auprès du ministère de l'Education nationale, Nedjadi Messeguem, a déclaré mardi 12 septembre 2017 à la radio Jil FM que la numérisation de ce secteur "est en bonne voie", ajoutant que les manuels scolaires seront également disponibles sous format PDF pour palier leur pénurie dans les points de vente.

Les bulletins scolaires des élèves seront numérisés. Les parents pourront les consulter et les télécharger sous format PDF à partir d'une plate-forme dédiée sur Internet, sans avoir à se déplacer à chaque fin de trimestre aux établissements scolaires pour les récupérer.

M. Messeguem a rajouté que les manuels scolaires des trois cycles seront également numérisés afin de pallier la pénurie dont souffrent les élèves lors des rentrées scolaires.

Les parents d'élèves pourront également correspondre sur cette même plate-forme avec les enseignants à propos de l'évaluation de leurs enfants et de leurs comportements en classe.

L'inspecteur général de l'Education a expliqué que la numérisation sera aussi profitable pour les employés du secteur, à l'instar des enseignants qui pourront, à titre d'exemple, récupérer des attestations de travail. Il a expliqué que les élèves et leurs enseignants recevront à chaque rentrée leurs noms d'utilisateurs et leurs mots de passe pour accéder à cet espace et bénéficier des services.

Le ministère de l'Education nationale a annoncé lors de la rentrée scolaire de l'année 2017-2018 son engagement à poursuivre la numérisation du secteur", dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance du système scolaire. La tutelle a également promis d'"améliorer la maitrise des langages fondamentaux au primaire, de revoir le système d'évaluation pédagogique, et de généraliser progressive de l'enseignement de tamazight".

